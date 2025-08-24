Motorrijder zwaargewond door ongeluk: weg bij Zeeland was enige tijd dicht

Een motorrijder is zondagmorgen ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de N277 in Zeeland, ofwel de Peelweg. Het ongeval gebeurde nabij de rotonde met de Witte Dellen. Het was al het derde ongeluk dit weekend in Brabant waar een motorrijder bij betrokken was.

Het slachtoffer is volgens de politie zwaargewond naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht. Hij zou deel hebben uitgemaakt van een groep motorrijders.

De hulpdiensten, waaronder ook een traumateam, werden ingeschakeld om het slachtoffer te helpen. Ze kregen op hun beurt hulp van de ANWB.

De precieze toedracht van het ongeluk is onduidelijk. Door het ongeval is de weg tussen Ravenstein en het Limburgse Kessel in beide richtingen enige tijd dicht geweest bij de afrit Mill.

Slecht weekend

Vrijdag overleed een motorrijder bij een botsing in Zevenbergen. Zaterdag raakte een motorrijder zwaargewond bij een botsing in Schijndel.