Mathieu van der Poel grijpt net naast ritwinst en eindzege

Mathieu van der Poel is er net niet in geslaagd de eindzege te pakken in de Renewi Tour. De 30-jarige wielrenner van Alpecin-Deceuninck moest in de slotetappe met start en finish in het Belgische Leuven de zege laten aan Arnaud De Lie. De Belg behield de leiding door de etappewinst en de bonificatieseconden. Van der Poel werd zowel in de slotrit als in het eindklassement tweede.

Vergeefse pogingen Van der Poel

Eerder deze week was Van der Poel in de derde etappe van de Renewi Tour wel sneller dan De Lie. De 23-jarige Belg van Lotto won eerder een rit in de Ster van Bessèges. Daarna had hij in het voorjaar te maken met vormproblemen.

Voorafgaand aan de slotetappe had Van der Poel een achterstand van één seconde op De Lie. Die marge maakte hij met bonificatieseconden in de tussensprints goed. Hij ging in de aanval met de Italiaan Alberto Bettiol, de Brit Fred Wright, Toms Skujins uit Letland en Wellens, maar werd met nog 12 kilometer te gaan teruggepakt.

In de slotronde neutraliseerde Van der Poel nog een aanval van Wellens. Dries De Bondt demarreerde in de slotkilometer en leek het te gaan halen. Van der Poel werd gelanceerd door ploeggenoot Tibor Del Grosso, maar aan de andere kant kwam De Lie met meer snelheid en won de sprint door ook nog De Bondt te passeren. De Lie won het eindklassement met 3 seconden voorsprong op Van der Poel. Wellens werd derde.

'Training' voor WK

Voor Van der Poel was de deelname aan de rittenkoers door Nederland en België vooral een voorbereiding op het WK mountainbike, dat over drie weken wordt gehouden.