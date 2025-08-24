NAC Breda niet opgewassen tegen NEC: 3-0 nederlaag

NAC Breda heeft zijn tweede competitienederlaag in de Eredivisie te pakken. In Nijmegen was de ploeg van trainer Carl Hoefkens niet opgewassen tegen NEC. De thuisclub won dik verdiend met 3-0 en heeft nu, net als PSV, driemaal op rij gewonnen.

NAC kwam al snel op achterstand. Reeds in de 8e minuut was NEC-aanvoerder Tjaronn Chery met een strafschop, zonder aanloop, succesvol. Scheidsrechter Bas Nijhuis wees pas naar de stip nadat de VAR hem had laten weten dat NAC-verdediger Rio Hillen een overtreding had gemaakt.

De Bredase ploeg ontsnapte vervolgens enkele malen aan een tegentreffer. Even voor rust leek ze zelfs, tegen de verhouding in, op gelijke hoogte te komen. Het doelpunt dat Sydney van Hooijdonk dacht gemaakt te hebben, werd afgekeurd wegens buitenspel. Ook hierbij moest de VAR in actie komen.

Ook in de tweede helft maakte NEC een scherpere indruk dan NAC. Basar Önal verdubbelde al snel de marge voor de Nijmegenaren. De ingevallen Vito van Crooij bepaalde in het laatste kwartier de eindstand op 3-0. En met deze uitslag mochten de Bredanaren niet mopperen.

Feyenoord en PEC Zwolle, die ook de eerste twee wedstrijden wonnen, kwamen dit weekend niet in actie.