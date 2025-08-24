Navigatie overslaan

Fietsster gewond na botsing met bestuurder die mogelijk onder invloed was

Gisteren om 17:15 • Aangepast gisteren om 23:46
Een fietsster is zondagmiddag door een automobilist aangereden op de Tuinzigtlaan in Breda. De vrouw is gewond geraakt en door een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. De automobilist moest met de politie mee omdat hij mogelijk onder invloed was.
Profielfoto van Lobke Kapteijns
Geschreven door
Lobke Kapteijns

Het ongeluk gebeurde rond vier uur, vlakbij de kruising met de Meidoornstraat. De bestuurder van de auto raakte niet gewond, zijn auto was licht beschadigd.

Een eerste test wees uit dat de bestuurder van de auto alcohol gedronken had, hij moest daarom mee met de politie. Daar wordt met behulp van een bloedtest de definitieve uitslag bepaald.

