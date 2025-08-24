Motorcrosser Jeffrey Herlings wint opnieuw Grote Prijs van Nederland

Jeffrey Herlings heeft in de MXGP-klasse de Grand Prix van Nederland gewonnen. De motorcrosser uit Oploo was de beste in de eerste en tweede manche en schreef daarvoor ook de kwalificatie op zijn naam.

Herlings ondervond in Arnhem veel tegenstand van de 18-jarige Belg Lucas Coenen, die tweede staat in het WK-klassement. Coenen ging in de eerste race onderuit, maar knokte zich knap terug naar de tweede plaats.

Coenen was ook in de tweede manche op dreef, maar de ervaren Herlings (30) wist de jonge Belg net achter zich te houden. "Ik heb geluk gehad dat de race niet twee rondes langer duurde, ik was aan het einde van mijn Latijn", pufte Herlings na afloop tegen de NOS.

WK-leider Romain Febvre uit Frankrijk zag nummer twee Coenen inlopen in het klassement. Het verschil tussen de twee is, met nog drie grands prix te gaan, nu 31 punten in het voordeel van Febvre. Herlings staat zesde in de tussenstand. De volgende race is op 7 september in het Turkse Afyonkarahisar.

In de MX2-klasse won Kay de Wolf uit Eersel na de eerste ook de tweede manche. In het WK liep hij in op de Duitser Simon Längenfelder, die leidt met 783 punten. De Wolf heeft er 768.