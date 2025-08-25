Gonnie en Brabantsedag: een liefdesverhaal dat elk jaar mooier wordt

Na het avondeten begint het in Heeze: overal klinkt het geluid van slijptollen en zaagmachines. Honderden mensen zijn avond aan avond aan het bouwen voor de Brabantsedag, de theaterparade die zondag voor de 66e keer door het dorp trekt. Er is in elk geval één iemand in Heeze die er al die keren bij was: de 85-jarige Gonnie van den Hurk. Wat ze zich vooral herinnert van die eerste keer in 1958 is dat de optocht nogal simpel was en dat tijdens het feest daarna in de Zwaan het bier rijkelijk vloeide.

"Maar het was toen al heel wat hoor, want in die tijd was er niet veel te doen", zegt ze. En precies daarom maakten ze in 1957 ook dat plan voor de eerste Brabantsedag. Een paar mannen aan de toog in de Zwaan vonden dat er te weinig vertier was in Heeze. Een jaar later trok de eerste optocht door de straten. Karren, veelal getrokken door paarden, met daarop uitgebeeld het boerenleven: mensen keken hun ogen uit. Gonnie van den Hurk komt uit Geldrop, maar ze kreeg verkering met een boerenzoon uit Heeze met wie ze later trouwde. Zodoende stond zij daar ook langs de kant. En de Brabantsedag zou haar daarna nooit meer loslaten. Zo werd ze in de jaren 70 ook een fanatiek bouwer, met de club 'het Volkske'. "Ik heb toen gezegd: ik moet er niet aan denken dat ik aan de kant sta en er niet middenin zit, zo leuk vond ik het. Nu is het andersom hoor, nu zit ik graag op de tribune te kijken."

Maar ook in de weken voorafgaand aan de laatste zondag van de augustus - waarop de Brabantsedag traditiegetrouw wordt gehouden - is ze geregeld in het dorp te vinden. "Want ik ga natuurlijk wel kijken bij mijn kleinkinderen die aan het bouwen zijn", zegt ze. En dan komt ze niet alleen bouwers tegen, maar ook acteertalent. Kinderen aan het repeteren

Bij bouwgroep Hopeloos, vorig jaar winnaar, bijvoorbeeld is een regisseur met een handjevol kinderen aan het repeteren: "Het is koud en jullie zijn bang." De kinderen, van wie sommigen in voetbaltenue - ze komen net van de voetbalclub - bibberen en proberen angstig in het rond te kijken. "Dat is zo leuk", zegt Gonnie. "Die kinderen leren op deze manier ook iets van de Brabantse geschiedenis." Dit jaar is het thema van de Brabantsedag 'carnaval ontmaskerd'. De bouwgroepen vullen dat thema zelf in. Bouwgroep Hopeloos heeft gekozen voor het uitbeelden van Roosendaal in 1941, waar het carnaval verboden werd. "Maar een Brabander zou geen Brabander zijn als hij daar niet iets op vond", zegt Rens van Breugel van Hopeloos. Gonnie beleeft dit jaar haar 66e Brabantsedag en ze verheugt zich er weer enorm op. Niemand in de jaren 50 kon voorspellen dat de Brabantsedag zou uitgroeien tot de publiekstrekker die het nu is. Jaarlijks komen er veertigduizend mensen kijken. De simpele optocht van toen is nu een theaterparade waarin de nodige technologisch hoogstandjes te zien zijn. "Het wordt nog steeds, elk jaar beter", zegt Gonnie. En zij kan het weten.