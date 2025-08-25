Goud voor Frans Bauer en Kafke: ‘Eigenlijk tweede volkslied van Brabant’

Op honderd meter hoogte en met een uniek kijkje over Brabant kregen Frans Bauer en Kafke maandagochtend een gouden plaat uitgereikt. Goud voor meer dan tien miljoen streams voor ‘Van Brabant naar Bordeaux’. Commissaris van de Koning Ina Adema is trots op deze twee ambassadeurs van Brabant en zet de zangers in een bijzonder rijtje. Maar het nummer was er bijna niet geweest, Frans Junior heeft vader Frans moeten overtuigen.

Op de bovenste verdieping van het provinciehuis worden de twee zangers maandagochtend ontvangen door de commissaris van de Koning. “Jullie zijn ambassadeurs van Brabant: jullie laten horen en voelen dat Brabant leeft, bruist en straalt. En daar zijn wij enorm trots op.”

“Ik ga ‘m boven mijn bed hangen."

Maar daarvoor krijg je geen gouden plaat, die is er voor tien miljoen Nederlandse streams. “Dat is vier keer het aantal inwoners van Brabant”, zegt Adema met trots. “Jullie dragen daarmee bij aan een hele mooie Brabantse traditie, van Guus Meeuwis tot Het leven is goed in het Brabantse land. Jullie horen daar nu bij.” Kevin Verhoeven, zoals Kafke in het dagelijks leven heet, krijgt de eerste gouden plaat. “Als je aan Brabant denkt denk je vanaf nu aan worstenbrood, Bossche Bollen, Guus Meeuwis en in je cabrio van Brabant naar Bordeaux”, zegt hij met een grote lach. Voor Frans voelt het als zijn eerste gouden plaat: “Ik ga ‘m boven mijn bed hangen.”

Kafke, Ina Adema en Frans Bauer (foto: Noël van Hooft).

“Dit voelt geweldig. Het is ongelofelijk leuk, vooral omdat het een volledig Brabants product is”, zegt Frans Bauer na de uitreiking. “Het nummer is gemaakt in Brabant, het is opgenomen in Brabant, het is bedacht in Brabant, het is gemaakt door Brabanders. En dan is deze gouden plaat, in het provinciehuis kijkend over Brabant, geweldig.”

“Ik was nog niet helemaal opgevoed met Kafke."

Kafke is zijn tekstschrijver Hugo van de Water dankbaar, zonder hem was het nummer er niet geweest. “Het nummer is met de gedachten aan Frans Bauer geschreven. Hugo reed in zijn cabrio langs Fijnaart en hij kreeg zo het idee.” “Kun je het geloven?”, lacht Frans er tussendoor. Maar Kafke en zijn team wisten niet meteen wat ze met het nummer moesten en zo belandde het een jaar lang op de plank. Maar het scheelde niks of Frans Bauer had nooit meegewerkt aan het nummer. “Frans Junior heeft hem moeten overhalen”, vertelt Kafke. Hij had Frans een bericht gestuurd, maar Frans kende zanger Kafke helemaal niet. “Ik was nog niet helemaal opgevoed met Kafke. Maar Frans Bauer Junior, onze feestbeest die in de kroeg op de bar staat, zei: 'Pap, heb je een bericht gehad van Kafke? Ja, da moet je doen’.”

“Dit is een gevoel waar je altijd naar op zoek bent."

Het liedje dat Frans dan te horen krijgt ‘was leuk’ maar nog niet perfect. “Er zaten wat gekke teksten in, zoals een kale knar en iets met Chinees. Er is nog stevig aan gesleuteld. Er moest ook een hé in, misschien wel het geheim van het nummer.” Kafke vult aan: “En de toeters, we hebben uren gezocht naar een toeter. Uren hebben we in de studio gezeten en liters koffie gedronken voordat we de juiste toeter hadden.” “Eigenlijk hebben we een tweede volkslied van Brabant gefabriceerd”, zegt Frans Bauer vol trots. “Ik ben 51 jaar, zit meer dan dertig jaar in het vak, maar het moment dat ze dit nummer instarten gebeurt er iets. Dan ontploft de feestzaal, dat is niet normaal.” En dat ziet en voelt Kafke ook: “Dit is een gevoel waar je altijd naar op zoek bent als je muziek aan het maken bent.”