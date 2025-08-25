Achtertuinen weer schoon: 250 vrachtwagens aan vervuilde grond afgevoerd

Acht huishoudens in Gerwen kunnen weer opgelucht ademhalen in hun eigen achtertuin. De grond achter hun huis was vervuild met kerosine uit de Tweede Wereldoorlog. De achtertuinen moesten tot vier meter diepte worden afgegraven. Een megaklus van enkele maanden met een luchtje: de bewoners konden al die tijd niet buiten komen vanwege de stank. Inmiddels is de klus geklaard en hebben alle bewoners weer een schone achtertuin.

De vervuiling kwam per toeval aan het licht door bewoner Ad Donkers. Hij wilde in 2018 een waterput slaan in zijn achtertuin, maar rook toen ineens een flinke stank. Hij meldde het bij de gemeente, die weer de provincie inschakelde. Achter zijn huis werd een grote brandstofvervuiling ontdekt uit de Tweede Wereldoorlog. De geallieerden hadden daar een bovengrondse pijpleiding aangelegd om de troepen van brandstof te voorzien. Vier meter diep afgraven

Maar de pijpleiding in Gerwen is gaan lekken, ergens tussen 1944 tot 1947. Vermoedelijk hebben mensen in Gerwen destijds geprobeerd om wat kerosine illegaal af te tappen.

De provincie nam geen halve maatregelen en liet de achtertuinen van acht huizen tot vier meter diepte afgraven. In maart werd gestart met de mega-operatie. Daarvoor moesten ook schuttingen, tuinhuisjes en planten worden weggehaald. Geen zomer in eigen achtertuin

Tussen de 240 en 250 vrachtwagens aan vervuilde grond moesten worden afgevoerd naar een verwerker in Moerdijk. Daar werd de grond schoongemaakt door verbranding en daarna hergebruikt, bijvoorbeeld bij de bouw van bruggen. De hele klus kostte meer tijd dan verwacht. Eerder werd er gedacht dat er zo'n honderd vrachtwagens aan vervuild zand afgegraven zou moeten worden. "Het vervuilde gebied bleek groter te zijn dan eerder ingeschat. Daarnaast werd op de locatie Japanse duizendknoop gevonden. Deze plant kan grote schade veroorzaken aan bijvoorbeeld funderingen en rioleringen", aldus de provincie in een persbericht.

Pluto-pijpleiding De zogenoemde Pluto-pijpleiding uit de Tweede Wereldoorlog is in Gerwen alleen aan de Gerwenseweg en de Kerkakkers gaan lekken. Volgens de provincie is er in Brabant ook nog verontreinigde grond van de pijpleiding in Waalre en Aalst gevonden. De provincie gaat niet actief op zoek naar andere plekken omdat het niet weet hoe het buizenstelsel precies gelopen heeft.