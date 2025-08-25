Vrouw (61) die in drugs handelde moet alsnog haar huis uit

Een vrouw van 61 moet alsnog voor een maand haar huis aan de Metslawierstraat in Tilburg uit. Burgemeester Theo Weterings besloot in juli dat haar woning voor een maand op slot moet, omdat er bij een inval in februari heel veel drugs, gripzakjes en telefoons werden gevonden. Hij wilde hiermee de buurt laten zien dat hij meldingen over drugsoverlast serieus neemt.

De vrouw, die bij de inval werd aangehouden, was naar de rechtbank in Breda gestapt. Zij beschouwde de maatregel van de Tilburgse burgemeester, maanden na haar arrestatie, als mosterd na de maaltijd. De rechter gaf haar ongelijk.

Veel pillen en andere drugs

In het huis werden op 6 februari onder meer 292 opiumpillen, 113 XTC-pillen, honderden grammen cocaïne, 2-MMC, ketamine en hasj, achttien pillen met een onbekende stof, vier telefoons, twee kleine weegschalen en ongeveer honderd lege gripzakjes aangetroffen. Dit blijkt uit de uitspraak, die maandag bekend is gemaakt.

Ook werd ontdekt dat de gebruiker van de telefoon een drugsboekhouding bijhoudt. Hierover is in de telefoons ook correspondentie gevonden. De politie meldde dit eind mei aan de burgemeester, die vervolgens tot sluiting van de woning per half juli overging.

Argumenten vrouw weggewuifd

De vrouw was het hiermee niet eens, omdat ze na haar voorarrest weer thuis is gaan wonen en van onrust sindsdien geen sprake zou zijn geweest. Er is dus in haar ogen geen acute reden voor de sluiting.

Wel of geen onrust: de rechtbank vindt dat Weterings het besluit terecht heeft genomen, omdat er al sinds vorig jaar sprake is geweest van drugshandel. Ook kon de vrouw in de ogen van de rechter niet aantonen waarom ze om medische redenen aan haar woning gekluisterd is. Evenmin kon ze duidelijk maken waarom ze nergens anders onderdak kan vinden.