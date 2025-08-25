Tiener vrijgelaten na vechtpartij met Israëliërs op vakantiepark

De 15-jarige jongen uit Maarssen die vorige week werd opgepakt na een vechtpartij op vakantiepark De Kempervennen in Westerhoven, is weer vrijgelaten. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag. De jongen blijft wel verdachte van openlijke geweldpleging, maar mag het onderzoek buiten de cel afwachten.

Volgens de politie sloeg de ruzie over de manier van spelen om in een massale vechtpartij, die zich uiteindelijk verplaatste naar een terras. Daar zouden meerdere klappen zijn uitgedeeld.

De vechtpartij ontstond donderdag tijdens een potje paintballen. Daarbij raakten twee Israëlische toeristen van 37 en 41 jaar gewond. Eén van hen liep een ernstige hoofdwond op en moest ter plekke behandeld worden door ambulancepersoneel.

Advocaat Anis Boumanjal zegt dat de ruzie helemaal niks te maken had met de afkomst van de toeristen. "Er waren twee groepen aan het paintballen. De groep van mijn cliënt bestond vooral uit minderjarigen. Ze speelden tegen een groep volwassenen." Dat het om Israëliërs ging wist zijn cliënt niet. "Je hebt bij zo'n spel een masker op. Dus je ziet het uiterlijk van iemand niet."

Volgens de advocaat werd er hier en daar vals gespeeld. "De gemoederen raakte verhit", zegt Boumanjal. "Zo werd er van heel dichtbij op de jongengs geschoten.

Discriminerende uitingen

Tijdens de ruzie is er volgens betrokkenen en getuigen gescholden en zouden er discriminerende leuzen zijn geroepen. Het OM zegt dat er 'over en weer' melding is gemaakt van 'discriminerende uitingen' tijdens de vechtpartij. Maar onderzoek tot nu toe heeft geen onafhankelijke bevestiging van dergelijke opgeleverd.

De vechtpartij zorgde voor heel veel commotie. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Israël zou het gaan om aan aanval op de Israëlische toeristen. Advocaat Boumanjal spreekt daar schande van. "Dit doe je niet over de rug van een 15-jarige die niets te doen heeft met dit soort dingen. Mijn cliënt is daar nu de dupe van. Gelukkig heeft de rechtsspraak dit weer rechtgezet."