Man rijdt in op agente na stopteken, later aangehouden

Een politieagente is zondagmiddag aangereden toen ze een auto staande wilde houden in Bergen op Zoom. De agente werd geraakt aan haar benen toen een automobilist plotseling gas gaf. De bestuurder, een 30-jarige man uit Bergen op Zoom, is later opgepakt.

De agenten reden zondagmiddag rond drie uur op Bolwerk-Zuid toen zij een verdachte situatie zagen. Ze gaven de bestuurder van een auto een stopteken. De man leek te gehoorzamen en zette zijn voertuig stil. Toen de agenten uitstapten om hem te controleren, ging het mis. De automobilist trapte ineens het gaspedaal in. Een agente die voor de auto stond, probeerde opzij te springen maar werd toch geraakt aan haar benen.