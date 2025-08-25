Man rijdt in op agente na stopteken, later aangehouden
De agenten reden zondagmiddag rond drie uur op Bolwerk-Zuid toen zij een verdachte situatie zagen. Ze gaven de bestuurder van een auto een stopteken. De man leek te gehoorzamen en zette zijn voertuig stil.
Toen de agenten uitstapten om hem te controleren, ging het mis. De automobilist trapte ineens het gaspedaal in. Een agente die voor de auto stond, probeerde opzij te springen maar werd toch geraakt aan haar benen.
Achtervolging door de stad
De agente kon gelukkig zelf opstaan en samen met de collega rende ze terug naar de politieauto. Direct zetten ze de achtervolging in. Omdat een agent was aangereden, werden meerdere politieauto’s ingezet om de verdachte te vinden.
Kort daarna zagen agenten de auto bij de Bastionweg. Daar kon de 30-jarige bestuurder worden aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord.
Tweede auto betrokken
Tijdens het onderzoek nam de politie ook nog een tweede auto in beslag. Deze stond geparkeerd aan de Bolwerk-Zuid. Volgens getuigen zou dit voertuig ook een rol hebben gespeeld bij de verdachte situatie.
Hoe de tweede auto precies betrokken was, wordt nog onderzocht.