Traumaheli ingezet na heftige botsing tussen twee e-bikes

Vandaag om 19:14 • Aangepast vandaag om 20:20
Omroep Brabant
Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink
Twee fietsers zijn maandagavond frontaal op elkaar gebotst op een fietspad langs de A2 tussen Leende en Waalre. Het gaat om een man en een vrouw. Beiden zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.
Jos Verkuijlen
Geschreven door
Jos Verkuijlen

De twee reden op elektrische fietsen en kwamen elkaar tegen in een bochtje. Daarbij ging het mis en botsten ze hard op elkaar.

Er kwamen meerder ambulances naar het ongeluk. Ook een traumaheli kwam ter plaatse om medische assistentie te verlenen. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht.

Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink
