Motorrijder zwaargewond nadat hij in sloot tegen tunnelbak botst

Een motorrijders is maandagavond zwaargewond geraakt door een ongeluk op de Nieuwveerweg bij Prinsenbeek. De motorrijder kwam in een modderige sloot terecht en botste op een tunnelbak die onder de A16 door loopt.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse waaronder een traumahelikopter. Omdat het slachtoffer vast zat in de modder is de motorrijder met de hulp van een hoogwerker van de brandweer zwaargewond in een speciale brancard uit de sloot gehesen. De trauma-arts is mee met de ambulance naar het ziekenhuis.

De Nieuwveerweg is een weg die langs de A16 bij Prinsenbeek ligt. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk.