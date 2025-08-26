Glas op de snelweg A58: verkeer richting Breda tijdje omgeleid

De snelweg A58 is dinsdagmorgen tussen Bergen op Zoom en Breda even helemaal dicht geweest bij knooppunt Zoomland. Er was na een ongeluk veel glas en andere rommel op de weg gekomen, zo laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten.

Het verkeer in de richting van Breda kon omrijden via Rotterdam (A4, A59, A17). Rijkswaterstaat meldde ook dat er een zogeheten ZOAB-cleaner was opgeroepen om de weg schoon te maken.