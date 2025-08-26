Glas op de snelweg A58: verkeer richting Breda tijdje omgeleid
Het verkeer in de richting van Breda kon omrijden via Rotterdam (A4, A59, A17). Rijkswaterstaat meldde ook dat er een zogeheten ZOAB-cleaner was opgeroepen om de weg schoon te maken.
Het glas en andere rommel kwamen op de weg terecht nadat er twee voertuigen tegen elkaar waren gebotst. Hierbij is niemand gewond geraakt. Wel moesten alle drie de rijstroken worden afgesloten.
Rond acht uur was alleen nog de rechterrijstrook dicht voor al het verkeer. Rond halfnegen werd de weg vrijgegeven, waarna de extra tijd en de file snel afnamen.
Het ongeluk had ook gevolgen voor het verkeer op de A4. "Houd rekening met een vertraging van een half uur en een file van 8 kilometer tussen de knooppunten Markiezaat en Zoomland", zo waarschuwde Rijkswaterstaat rond acht uur. Ook daar waren de problemen na halfnegen opgelost.