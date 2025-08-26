Weer wagen in vlammen op, politie onderzoekt verband met andere autobrand

Een auto is dinsdagochtend vroeg uitgebrand op een parkeerplaats aan de Appelhof in Oss. Opvallend is dat er maandagavond, aan de Verdistraat in Oss, eveneens een autobrand was. Onderzocht wordt of er een verband bestaat tussen deze twee incidenten.

De brandweer kreeg dinsdagmorgen rond kwart voor zeven de melding. Ondanks alle moeite kon de wagen niet meer worden gered: het voertuig is volledig verwoest. Om ongeveer negen uur is de uitgebrande auto door een berger afgevoerd. Ook het wegdek van het parkeervak raakte zwaar beschadigd. De gemeente zal dit opruimen en schoonmaken.

Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk.

Er bleef veel troep achter na het bluswerk (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).

Eerder werd een geparkeerde auto aan de Verdistraat door brand getroffen: