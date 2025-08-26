Man (58) opgepakt die nog een ton moet betalen, auto's in beslag genomen

De politie is dinsdagmorgen in Tilburg het huis binnengevallen van een man, die nog een ton moest betalen na een veroordeling door de rechtbank. Hij had het geld verdiend met criminele activiteiten. De inval was bij een woning aan de Rossinistraat, in Tilburg-Noord. De 58-jarige bewoner is aangehouden.

Agenten kwamen het huis binnen door de voordeur in te beuken. Er waren bij de actie acht politiewagens, een deurwaarder en een team met speurhonden, waaronder een geldhond, betrokken.

Al in 2015 veroordeeld tot betaling

Wat hij precies heeft misdaan, is onbekend. Wel is duidelijk dat hem bij een veroordeling in 2015 was opgelegd om een ton, geld dat hij met criminele activiteiten had verdiend, terug te betalen. Bovenop dit bedrag komt nu de wettelijke rente. In overleg met het Centraal Justitieel IncassoBureau (CJIB) wordt gekeken hoe hij deze 'schuld' gaat inlossen. De CJIB had de deurwaarder en de politie ingeschakeld om bij de man in actie te komen.