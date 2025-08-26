Man (58) opgepakt die nog een ton moet betalen, auto's in beslag genomen
Bij de actie zijn onder meer vijf voertuigen en enkele duizenden euro's in beslag genomen.
Agenten kwamen het huis binnen door de voordeur in te beuken. Er waren bij de actie acht politiewagens, een deurwaarder en een team met speurhonden, waaronder een geldhond, betrokken.
Al in 2015 veroordeeld tot betaling
Wat hij precies heeft misdaan, is onbekend. Wel is duidelijk dat hem bij een veroordeling in 2015 was opgelegd om een ton, geld dat hij met criminele activiteiten had verdiend, terug te betalen. Bovenop dit bedrag komt nu de wettelijke rente. In overleg met het Centraal Justitieel IncassoBureau (CJIB) wordt gekeken hoe hij deze 'schuld' gaat inlossen. De CJIB had de deurwaarder en de politie ingeschakeld om bij de man in actie te komen.
Er zijn twee personenauto's, een bestelbus, een motor en een camper in beslag genomen en afgevoerd. Een bergingsbedrijf heeft hiervoor drie voertuigen ingezet, waaronder een dieplader. De politie heeft ook diverse spullen uit het huis meegenomen. Het is niet duidelijk om wat voor spullen het gaat. De inval trok veel bekijks.
Vorig jaar oktober was er ook al een grote actie met veel agenten in de Rossinistraat.