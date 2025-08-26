Man moest nog ton betalen: politie neemt voertuigen in beslag

De politie is dinsdagmorgen in Tilburg het huis binnengevallen van een man, die nog een ton moest betalen na een veroordeling door de rechtbank. Hij had het geld verdiend met criminele activiteiten. De inval was bij een woning aan de Rossinistraat, in Tilburg-Noord. De 58-jarige bewoner is aangehouden.

Agenten kwamen het huis binnen door de voordeur in te beuken. Er waren bij de actie acht politiewagens, een deurwaarder en een team met speurhonden, waaronder een geldhond, betrokken.

Wat hij precies heeft misdaan, is onbekend. Wel dat hem in 2015 was opgelegd om een ton te betalen. Bovenop dit bedrag komt nu de wettelijke rente. In overleg met het Centraal Justitieel IncassoBureau (CJIB) wordt gekeken hoe hij deze 'schuld' gaat inlossen. De CJIB had de deurwaarder en de politie ingeschakeld om bij de man in actie te komen.

Er zijn twee personenauto's, een bestelbus, een motor en een camper in beslag genomen en afgevoerd. Een bergingsbedrijf heeft hiervoor drie voertuigen ingezet, waaronder een dieplader.

De politie heeft ook diverse spullen uit het huis meegenomen. Het is niet duidelijk om wat voor spullen het gaat.

De inval trok veel bekijks.