Conducteur loopt gekneusde ribben op bij mishandeling: man opgepakt

De politie heeft maandag een man aangehouden die in mei in Helmond een conducteur zou hebben mishandeld. De verdachte kon worden opgepakt op basis van meerdere tips. Het is niet bekend hoe oud de man is en waar hij is gearresteerd.

Ruim een maand geleden maakte de politie bekend dat op 18 mei een conducteur gekneusde ribben had opgelopen bij een mishandeling op het station in Helmond. Hij was door iemand van achteren in de rug getrapt. Deze persoon maakte deel uit van een groepje van drie (jonge)mannen met wie de conducteur het aan de stok had gekregen op Eindhoven Centraal.

De problemen begonnen toen de conducteur op dat station de drie reizigers op het bezit van een kaartje controleerde. Er volgde een stevige discussie, die er uiteindelijk toe leidde dat de conducteur de trein wilde laten vertrekken zonder een van deze drie personen. Toch lukte het hem volgens de politie om zonder kaartje in te stappen.

Hard van achteren in rug getrapt

Onderweg kocht hij alsnog een kaartje en leek de lucht geklaard. Aangekomen op het station in Helmond meende hij toch nog zijn gram te halen en trapte hij de conducteur hard van achteren in zijn rug.

De politie verspreidde vorige maand een foto van de verdachte en ze riep getuigen op zich te melden. De aangehouden verdachte zal zich volgens de politie binnenkort moeten verantwoorden bij de rechter.