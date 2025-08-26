'Ook steeds meer jongeren van buiten gegrepen door Brabantsedag-virus'

In alle drukte van het bouwen nu - voor de Brabantsedag aanstaande zondag - verschijnt er een brede lach op het gezicht van Rens van Breugel van Bouwgroep Hopeloos in Heeze. Dit wanneer we het met hem hebben over vorig jaar, toen zijn bouwgroep de eerste prijs behaalde. “Het is puur voor de eer, niks meer, maar dat geeft gewoon een heel mooi gevoel”, zegt hij.

En van dat mooie gevoel heeft hij een jaar lang na kunnen genieten. “Ik ging na de Brabantsedag op vakantie, want zo gaat dat: je gaat niet weg als er gebouwd wordt. En ik liep daar in Spanje met een hele grote grijns rond hoor”, verklapt Rens.

De zestien bouwgroepen in Heeze gunnen elkaar het allerbeste, ze zijn niet te beroerd elkaar te helpen, maar er is wel degelijk competitie. Al voelt niet iedereen dat even sterk. Bij de bouwgroep ‘Oude Ambachten’ - die in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden vooral uit jongeren bestaat - is het vooral de gezelligheid die telt, vertelt Janet Welten. “Wij bouwen niet als een Hopeloos en dat hoeft ook niet. Als we bij de eerste tien eindigen en een prijsje meepikken dan gaat bij ons het dak er al af.”

De gedrevenheid is er niet minder om bij de jongeren. Opvallend feitje dit jaar. Er komen steeds meer jongeren van buiten Heeze die ook meebouwen. “Dat is dit jaar echt heel sterk", weet Janet. “Die komen dan via vriendengroepen hier binnen en worden net als wij gegrepen door het virus.”

Voor alle bouwgroepen is het deze laatste week heel spannend en vooral aanpoten. Dat geldt ook voor de Oude Ambachten. “Tijdens de eerste maanden probeer je doordeweeks nog weleens een avondje thuis te zijn, maar deze laatste weken is het gewoon gaan met die banaan.”