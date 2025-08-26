Fietsers botsen op elkaar: met hoofdletsel naar ziekenhuis gebracht

Aan de Broekhofsestraat in Beers zijn dinsdagmiddag twee fietsers frontaal met elkaar in botsing geraakt. Beiden raakten gewond aan het gezicht en zijn met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling.

Het ongeluk werd rond half drie gemeld. Het is niet bekend hoe het kon gebeuren. Beide fietsen raakten zwaar beschadigd. Eén rijwiel brak zelfs doormidden.

Foto: Saskia Kusters/Persbureau Heitink

