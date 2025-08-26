Advertentie
Fietsers botsen op elkaar: met hoofdletsel naar ziekenhuis gebracht
Vandaag om 15:15 • Aangepast vandaag om 17:05
nl
Aan de Broekhofsestraat in Beers zijn dinsdagmiddag twee fietsers frontaal met elkaar in botsing geraakt. Beiden raakten gewond aan het gezicht en zijn met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling.
Het ongeluk werd rond half drie gemeld. Het is niet bekend hoe het kon gebeuren.
Beide fietsen raakten zwaar beschadigd. Eén rijwiel brak zelfs doormidden.
Advertentie
Advertentie