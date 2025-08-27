Omwonenden ongerust na grote brand: 'Dit is wat we al voorspeld hadden'
Maassen woont op 500 meter van Attero. Vanuit haar slaapkamerraam kan ze het pand zien liggen. “Ik werd vanmorgen wakker met een brandlucht. De rook trekt precies over ons huis heen, we zitten er middenin. Ik heb meteen alle ramen dichtgedaan. Buiten is het niet uit te houden."
In de buurtapp werd gewaarschuwd voor neerdwarrelende roetdeeltjes. Hoewel de brandweer liet weten dat er bij de brand geen asbest is vrijgekomen, vertrouwt Maassen het niet. “Je weet niet wat er in die roetdeeltjes zit. Door de rooklucht kreeg ik last kreeg van mijn keel, stem en prikkende ogen. Ik heb mijn spullen gepakt." Ze brengt de rest van de dag ergens anders door.
"Als er brand uitbreekt en overslaat naar andere bedrijven kan dat heel gevaarlijk zijn."
Het industrieterrein valt onder milieucategorie 5. Dat betekent dat de bedrijven op dit terrein risico’s voor de omgeving kunnen opleveren, bijvoorbeeld door gevaarlijke stoffen, uitstoot die de luchtkwaliteit aantast of stankoverlast.
“Ik ben geschrokken", zegt Maassen. "Mijn grootste nachtmerrie is waarheid geworden. Attero ligt op een industrieterrein met zware industrie. Om het bedrijf heen liggen onder andere een puinverwerker en een recyclebedrijf voor metalen. Als er brand uitbreekt en overslaat naar andere bedrijven kan dat heel gevaarlijk zijn. Dan wordt zo’n brand toch een stuk spannender.”
"Ik hoop dat de gemeente en provincie hun verantwoordelijkheid gaan nemen."
Maassen richtte een aantal jaar geleden de actiegroep (G)een Frisse Toekomst (GFT) op. Als voorzitter van de groep pleit ze voor meer afstand tussen zware industrie en de woonwijk. Dat deed ze onder meer met een petitie, maar dat leverde tot nu toe niks op. "Ik begrijp dat we deze bedrijven nodig hebben, maar zet ze neer op een plek waar mensen er geen last van hebben. Dit is levensgevaarlijk", zegt ze.
Marij Bennenbroek woont in de wijk Zeilberg en is praktisch de achterbuurvrouw van Attero. "Ik werd wakker met alle toeters en bellen. Ik zou vandaag gaan sporten, maar de sportschool is door de brand ook dicht", vertelt ze. Ook zij is al langer bezorgd. "Er is gebeurd wat we al voorspeld hadden: brand bij een risicovol bedrijf. Deze brand toont aan dat er teveel risico wordt genomen op zo'n korte afstand van huizen. Ik hoop dat de gemeente en provincie hun verantwoordelijkheid gaan nemen."
De gemeente Deurne is om reactie gevraagd, maar heeft nog niet gereageerd.