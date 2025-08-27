Omwonenden ongerust na grote brand: 'Dit is wat we al voorspeld hadden'

Omwonenden van afvalverwerker Attero in Deurne maken zich zorgen na de brand die woensdagochtend uitbrak. Het bedrijf ligt dicht bij de woonwijken Koolhof, Zeilberg en Sint Jozef. Bewoners zijn al langer ongerust over het bedrijventerrein met zware industrie. "Mijn grootste nachtmerrie is waarheid geworden", zegt buurtbewoner Anita Maassen.

Maassen woont op 500 meter van Attero. Vanuit haar slaapkamerraam kan ze het pand zien liggen. “Ik werd vanmorgen wakker met een brandlucht. De rook trekt precies over ons huis heen, we zitten er middenin. Ik heb meteen alle ramen dichtgedaan. Buiten is het niet uit te houden." In de buurtapp werd gewaarschuwd voor neerdwarrelende roetdeeltjes. Hoewel de brandweer liet weten dat er bij de brand geen asbest is vrijgekomen, vertrouwt Maassen het niet. “Je weet niet wat er in die roetdeeltjes zit. Door de rooklucht kreeg ik last kreeg van mijn keel, stem en prikkende ogen. Ik heb mijn spullen gepakt." Ze brengt de rest van de dag ergens anders door.

"Als er brand uitbreekt en overslaat naar andere bedrijven kan dat heel gevaarlijk zijn."

Het industrieterrein valt onder milieucategorie 5. Dat betekent dat de bedrijven op dit terrein risico’s voor de omgeving kunnen opleveren, bijvoorbeeld door gevaarlijke stoffen, uitstoot die de luchtkwaliteit aantast of stankoverlast. “Ik ben geschrokken", zegt Maassen. "Mijn grootste nachtmerrie is waarheid geworden. Attero ligt op een industrieterrein met zware industrie. Om het bedrijf heen liggen onder andere een puinverwerker en een recyclebedrijf voor metalen. Als er brand uitbreekt en overslaat naar andere bedrijven kan dat heel gevaarlijk zijn. Dan wordt zo’n brand toch een stuk spannender.”

"Ik hoop dat de gemeente en provincie hun verantwoordelijkheid gaan nemen."