Na misstanden krijgt Adriano Huis extra tijd om orde op zaken te stellen

Zorginstelling Het Adriano Huis (HAH) in Bergen op Zoom krijgt extra tijd om orde op zaken te stellen. HAH kwam in mei in opspraak, toen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) constateerde dat de bewoners, mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen, er vaak niet goed werden behandeld. De inspectie geeft het nieuwe management van de instelling nu tot 21 november de tijd om verbeteringen door te voeren. Eigenlijk had dat al gebeurd moeten zijn.

De bewoners werden volgens de IGJ eerder door bestuurders en sommige zorgverleners 'voor schut gezet, bang gemaakt en in verwarring of verlegenheid gebracht'. Ook waren er meldingen over cliënten die 'onnodig en hardhandig' werden vastgehouden.

De IGJ oordeelde dat de bestuurders, die geen tegenspraak zouden dulden, moesten opstappen. Ze weigerden in eerste instantie, maar maakten in juni alsnog plaats voor twee interim-bestuurders. Dat deden ze nadat zorgkantoor CZ had gedreigd de overeenkomst op te zeggen.

Het Adriano Huis geeft zorg aan achttien mensen met een verstandelijke beperking die intensieve begeleiding nodig hebben. Ze hebben ernstige psychische problemen en gedragsproblemen.