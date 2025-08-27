Man betert zijn leven na ramkraken en krijgt lagere straf in hoger beroep

Een man van 32 gaat anderhalf jaar minder lang de cel in dan de rechtbank in zijn woonplaats Den Bosch hem had opgelegd. In hoger beroep kreeg hij woensdag 3,5 in plaats van vijf jaar. De Bosschenaar heeft in oktober en november 2023 vijf ramkraken en vier diefstallen gepleegd in de gemeente Den Bosch en Oss en in het Gelderse Kerkdriel.

Op veel fronten de fout in Tijdens zijn slooptocht reed de man afwisselend in een auto en op een scooter. Dat mocht niet, omdat hij zijn rijbewijs al enige tijd eerder had moeten inleveren. Bovendien had hij de scooter gestolen, weigerde hij na zijn aanhouding mee te werken aan een bloedonderzoek en zat hij in een proeftijd toen hij als een wildebras tekeerging.

Hierbij werden vooral sigaretten buitgemaakt en er is voor tienduizenden euro’s schade aangericht. Van een van de tankstations die werden geramd, werd de voorpui aan gort gereden.

De man werd meerdere keren als verdachte herkend op beelden van beveiligingscamera’s. Ook is op een werkhandschoen en een stoeptegel DNA van hem gevonden. De tegel gebruikte hij om een tankstation binnen te kunnen komen.

Het hof rekent het de man zwaar aan dat hij niet heeft stilgestaan bij de gevolgen van zijn gedrag. Gedupeerden liepen grote schade op en spraken van vervelende ervaringen. Ook wordt in de uitspraak gewezen op het lijvige strafblad van de Bosschenaar. Als het aan het Openbaar Ministerie had gelegen, dan was hij voor vijf jaar de gevangenis ingestuurd.

Positieve ontwikkelingen

Het hof erkende dat de man veel ellende heeft aangericht en een ‘rijk’ justitieel verleden heeft. Toch wil het volstaan met 3,5 jaar cel. Het gerechtshof vindt het positief dat de man tijdens de behandeling van het hoger beroep, twee weken geleden, heeft bekend. Bij de rechtbank hield hij een jaar geleden nog vol dat hij zich niets kon herinneren: "Ik ging toen door een zware periode in mijn leven."

Sindsdien heeft de Bosschenaar volgens de reclassering aangetoond dat hij zijn leven beter op de rit heeft. Ondanks behandelingen, toezicht en detentie was dat eerder niet gelukt. Hij doet nu mee aan verschillende trainingen en activiteiten en wil er alles aan doen om drugs en delicten te mijden. Het hof spreekt van een indrukwekkende ontwikkeling. Het kwartje lijkt dus te zijn gevallen bij de man, die schuldbewust is en beseft wat hij allemaal heeft veroorzaakt.

De Bosschenaar wil ook zo snel mogelijk beginnen met het betalen van de opgelegde schadevergoedingen. En dat zal nog een hele toer worden: het hof heeft bepaald dat gedupeerden ruim 16.400 euro tegoed hebben.