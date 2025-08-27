Omstanders stoppen levensgevaarlijke rit van dronken spookrijder

De politie heeft woensdag in Breda een man van de weg geplukt toen hij al spookrijdend met zijn auto langs een wegafsluiting reed en schade veroorzaakte. Hij had zoveel gedronken dat hij niet fatsoenlijk meer kon praten. Ook moest de bestuurder gaan zitten omdat hij niet meer op z'n benen kon staan. Dat meldt Politie Markdal op Instagram.

Omstanders die de man zagen rijden, grepen in en waarschuwden de politie. Volgens de agenten ontstond er een levensgevaarlijke situatie toen hij met zijn auto bijna de wegwerkers raakte. "De scholen zijn begonnen en er rijden hier continu kinderen langs... dit had heel anders kunnen aflopen", melden zij.