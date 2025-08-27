Wegwerkers stoppen levensgevaarlijke rit van dronken spookrijder

Een dronken bestuurder heeft voor een chaos gezorgd tijdens wegwerkzaamheden op de Heerbaan in Breda woensdag. De man reed tegen een container van wegwerkers aan en besloot daarna om spookrijdend zijn weg te vervolgen.

Volgens de politie maakte de man het bijzonder bont op de weg, die op dit moment heringericht wordt door de gemeente. De man reed eerst voorbij een wegafsluiting. Daarna botste de wagen tegen een container die gebruikt werd voor de werkzaamheden.

Vervolgens reed de man al spookrijdend door. De politie meldt dat wegwerkers daarna ‘adequaat’ hebben ingegrepen en de auto hebben gestopt maar hoe precies laat de politie in het midden. Toen de politie arriveerde kon de man niet fatsoenlijk spreken of rechtop staan.

“De container 'won' na de botsing. De auto had schade aan de zijkant van het voertuig, maar was nog wel veilig te gebruiken”, meldt een agent aan Omroep Brabant. “Levensgevaarlijk. De scholen zijn begonnen er fietsen continu kinderen langs. Dit had anders kunnen aflopen.”

De man blies mees dan 900 ugl – ruim vier keer zoveel als toegestaan voor ervaren bestuurders. Het rijbewijs van de bestuurder is in beslag genomen.