Carnaval is het thema, maar Brabantsedag wordt geen carnavalsoptocht

Het is een gedurfd thema voor een evenement dat al 66 jaar moet uitleggen dat het geen carnavalsoptocht is. De Brabantsedag is een ‘theaterparade’ en heeft niks met carnaval te maken. Maar voor het eerst is dit jaar carnaval wel als thema gekozen. “Het gaat over carnaval, maar het is niet carnavalesk,” legt Frank van Lierop van de organisatie uit.

Hij voelt zoals zoveel plaatsgenoten de Brabantsedag tot in zijn vezels. Als kind zag hij ergens in de jaren 60 de parade voor het eerst toen het thema Sprookjes was. Hij zou de kabouters die toen door de straten van Heeze liepen nooit vergeten. Hij deed als bouwer aan 49 optochten mee. Nu is hij ‘hoofd parade’, en maakt hij deel uit van de themacommissie. En dat thema voor de Brabantsedag is een groot ding in Heeze. Het wordt in november gepresenteerd, als het stof van de Brabantsedag van dat jaar is neergedaald. Traditiegetrouw is dat een historisch thema dat een verband heeft met het hertogdom Brabant. Dit jaar koos de commissie voor het thema Carnaval Ontmaskerd.

"We bestaan nu 66 jaar, zes keer elf."

Frank legt uit: “Als je in de rest van Nederland gaat vragen naar wat ze associëren met Brabant dan staat carnaval toch wel in de top 3. En we bestaan nu 66 jaar, zes keer elf.” Maar al bij de bekendmaking van het thema kregen alle 16 bouwgroepen te horen: in vredesnaam, bouw geen carnavalswagen.

Kamiel Hamers, één van de ontwerpers van bouwgroep Ge Wit ‘t Oit Noit Nie vindt het bekendmaken van het thema één van de leukste momenten van het jaar. “Dan beginnen je gedachten alle kanten op te stromen. Ik heb niet veel met carnaval, maar het is een prachtig thema omdat Brabant zo’n rijke carnavalsgeschiedenis heeft.” Uiteindelijk koos hij met zijn bouwgroep voor de geschiedenis van Oeteldonk. Dat ontstond in 1872 toen de bisschop het feest tegenwerkte. Volgens Kamiel wilden de Bosschenaren met het Oeteldonks carnaval de ware aard van het feest laten zien: saamhorigheid, onschuld en plezier maken. Ook bij Ge wit ’t oit noit nie moet nog wel wat gebeuren voor het zondag zo ver is. “Het komt goed, maar ik slaap wel een beetje onrustig op het moment,” zegt Kamiel.

"het best bewaarde geheim van Heeze."

Hij heeft geen tijd om zich al druk te maken over het thema van volgend jaar, maar organisator Frank van Lierop weet het al. “Daar zijn we al bijna een jaar mee bezig,” zegt hij. “Zelfs de affiches voor volgend jaar zijn er al.” “Maar het thema dat ga je echt pas in november horen,” zegt hij. “Het is het best bewaarde geheim van Heeze”.