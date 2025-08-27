Botsing auto en landbouwvoertuig, vrouw ernstig gewond

Op de Kalmthoutsebaan in Wernhout is woensdag aan het einde van de middag een automobiliste ernstig gewond geraakt bij een botsing met een landbouwvoertuig. De ravage is groot.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk. Een traumahelikopter landde om eerste hulp te verlenen aan het slachtoffer. Ze is daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook de brandweer is aanwezig.