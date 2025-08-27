Navigatie overslaan
Vrouw ernstig gewond na botsing met landbouwvoertuig, traumaheli geland

Vandaag om 17:39 • Aangepast vandaag om 18:53
Op de Kalmthoutsebaan in Wernhout is woensdag aan het einde van de middag een automobiliste ernstig gewond geraakt bij een botsing met een landbouwvoertuig. De ravage is groot.
Profielfoto van Karin Kamp
Geschreven door
Karin Kamp

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk. Een traumahelikopter landde om eerste hulp te verlenen aan het slachtoffer. Ze is daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook de brandweer was aanwezig.

Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.

