Vier verdachten van schietpartij aangehouden na achtervolging

Vier mannen zijn donderdagochtend bij Lage Zwaluwe in een auto aangehouden, omdat ze mogelijk betrokken waren bij een schietpartij 's nachts in Oostende. Dat meldt de politie Breda.

De schietpartij in de Belgische stad Oostende vond plaats om kwart voor vijf donderdagochtend. De Nederlandse politie is door de politie in België gevraagd om te helpen bij de aanhouding van de verdachten die vanuit België naar Nederland waren gereden.