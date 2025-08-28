Advertentie
Vier verdachten van schietpartij aangehouden na achtervolging
Vandaag om 06:52 • Aangepast vandaag om 09:02
Vier mannen zijn donderdagochtend bij Lage Zwaluwe in een auto aangehouden, omdat ze mogelijk betrokken waren bij een schietpartij 's nachts in Oostende. Dat meldt de politie Breda.
De schietpartij in de Belgische stad Oostende vond plaats om kwart voor vijf donderdagochtend. De Nederlandse politie is door de politie in België gevraagd om te helpen bij de aanhouding van de verdachten die vanuit België naar Nederland waren gereden.
De verdachten werden voor het eerst gezien op de snelweg A4 bij Woensdrecht, daarna deed de politie melding vanaf de A16 . Uiteindelijk konden agenten de auto na een lange achtervolging aanhouden bij Lage Zwaluwe.
Het verkeer op de A16 van Breda naar Rotterdam liep door de politieactie bijna drie kwartier vertraging op tussen Breda-West en Zevenbergschen Hoek. De afrit Zevenbergschen Hoek ging dicht en er stond op het hoogtepunt tien kilometer file.
