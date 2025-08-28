Vier verdachten van schietpartij zijn Nederlanders, 17-jarige zwaargewond
De schietpartij vond plaats in een appartement in Oostende. "Er is vermoedelijk een link met het drugsmilieu", meldt het Belgische Parket. De verdachten zijn vier Nederlandse mannen, allemaal twintigers. De zwaargewonde jongen is overgebracht naar het ziekenhuis.
Hulp bij achtervolging
De schietpartij in de Belgische stad Oostende gebeurde in de vroege ochtend.
De Nederlandse politie is door de politie in België gevraagd om te helpen bij de aanhouding van de verdachten die vanuit België naar Nederland waren gereden.
Onderzoek
De verdachten werden voor het eerst in Nederland gezien op de A4 bij Woensdrecht, daarna deed de politie melding van het voertuig op de A16 .
Uiteindelijk konden agenten de auto om tien over half zeven na een lange achtervolging aanhouden bij Lage Zwaluwe. De Belgische justitie laat weten dat er onderzoek wordt gedaan op de locatie van de schietpartij.
Het verkeer op de A16 van Breda naar Rotterdam liep door de politieactie bijna drie kwartier vertraging op tussen Breda-West en Zevenbergschen Hoek. De afrit Zevenbergschen Hoek ging dicht en er stond op het hoogtepunt tien kilometer file.