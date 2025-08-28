Vier verdachten van schietpartij zijn Nederlanders, 17-jarige zwaargewond

Vier mannen zijn donderdagochtend bij Lage Zwaluwe in een auto aangehouden, omdat ze mogelijk betrokken waren bij een schietpartij 's nachts in Oostende. Dat meldt de politie Breda. Volgens het Parket van West-Vlaanderen raakte een 17-jarige jongen bij de schietpartij levensgevaarlijk gewond.

De schietpartij vond plaats in een appartement in Oostende. "Er is vermoedelijk een link met het drugsmilieu", meldt het Belgische Parket. De verdachten zijn vier Nederlandse mannen, allemaal twintigers. De zwaargewonde jongen is overgebracht naar het ziekenhuis. Hulp bij achtervolging

De schietpartij in de Belgische stad Oostende gebeurde in de vroege ochtend.