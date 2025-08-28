PSV in elk geval tegen Bayern München en Liverpool in Champions League

PSV gaat het in de eerste fase van de Champions League opnemen tegen onder meer Bayern München, Liverpool en Bayern Leverkusen. Donderdag vindt de loting van het miljoenenbal plaats. De Eindhovenaren spelen vier wedstrijden thuis. De loting is nog bezig.

PSV neemt het in ieder geval op tegen Bayern München, Bayern Leverkusen, Liverpool, Atlético Madrid en Olympiacos. Een computer verrichte donderdag vanaf zes uur de loting in Monaco. De beste teams op basis van hun positie op de coëfficiëntenlijst zitten in pot 1, waaronder bekerhouder Paris Saint-Germain. PSV en rivaal Ajax zaten allebei in pot 3.

Zaterdag wordt bekend gemaakt wanneer de wedstrijden zijn.

PSV opnieuw in de Champions League

PSV speelde vorig seizoen twaalf wedstrijden in de Champions League en schopte het tot de laatste zestien teams. De Eindhovenaren sneuvelden uiteindelijk tegen Arsenal.

De thuiswedstrijd tegen Arsenal was met name pijnlijk voor PSV: het Premier League-team won in Eindhoven met 1-7. In Londen kwam PSV wel nog tot enige sportieve revanche door met 2-2 gelijk te spelen.

Nieuwe Champions League

De Champions League kent dezelfde opzet als vorig seizoen. Ieder team speelt acht wedstrijden tegen verschillende tegenstanders. De nummers 1 tot en met 8 gaan rechtstreeks naar de achtste finales, de nummers 9 tot en met 24 gaan vervolgen in de play-offronde en de nummers 25 tot en met 36 zijn uitgeschakeld.

Landskampioen PSV krijgt een startpremie van circa 36,5 miljoen euro voor deelname aan het miljoenenbal. In totaal verdeelt de UEFA dit seizoen 2,4 miljard euro aan prijzengeld.