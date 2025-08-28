PSV neemt het op tegen deze clubs in de Champions League

PSV gaat een loodzware eerste fase van de Champions League tegemoet. De Eindhovense club neemt het op tegen onder meer Bayern München, Liverpool, Atlético Madrid en Bayern Leverkusen. Donderdag vond de loting van het miljoenenbal plaats. De Eindhovenaren spelen vier wedstrijden thuis.

PSV neemt het in ieder geval op tegen Bayern München, Bayern Leverkusen, Liverpool, Atlético Madrid, Olympiakos, Napoli, Union Sint-Gilles en Newcastle United.

De Eindhovense fans kunnen Atlético Madrid, Bayern München, Napoli en Union Sint-Gillis in het eigen stadion toejuichen.

Een computer verrichte donderdag vanaf zes uur de loting in Monaco. De beste teams op basis van hun positie op de coëfficiëntenlijst zitten in pot 1, waaronder bekerhouder Paris Saint-Germain. PSV en rivaal Ajax zaten allebei in pot 3. Zaterdag wordt bekendgemaakt wanneer de wedstrijden preceis worden gespeeld.

PSV opnieuw in de Champions League

PSV speelde vorig seizoen twaalf wedstrijden in de Champions League en schopte het tot de laatste zestien teams. De Eindhovenaren sneuvelden uiteindelijk tegen Arsenal.

De thuiswedstrijd tegen Arsenal was met name pijnlijk voor PSV: het Premier League-team won in Eindhoven met 1-7. In Londen kwam PSV wel nog tot enige sportieve revanche door met 2-2 gelijk te spelen.

Opzet zoals vorig jaar

De Champions League kent dezelfde opzet als vorig seizoen. Ieder team speelt acht wedstrijden tegen verschillende tegenstanders. De nummers 1 tot en met 8 gaan rechtstreeks naar de achtste finales, de nummers 9 tot en met 24 gaan vervolgen in de play-offronde en de nummers 25 tot en met 36 zijn uitgeschakeld.

Landskampioen PSV krijgt een startpremie van circa 36,5 miljoen euro voor deelname aan het miljoenenbal. In totaal verdeelt de UEFA dit seizoen 2,4 miljard euro aan prijzengeld.