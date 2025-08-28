Puinhoop na tweede inbraak in nog geen twee weken tijd: 'Waarom ik?'

Bij de Primera aan de Cypresstraat in Breda is voor de tweede keer in nog geen twee weken tijd ingebroken. Inbrekers trapten in de nacht van woensdag op donderdag de deur van de winkel in, lieten een puinhoop achter en gingen er met een lading aan sigaretten vandoor. "Ik overweeg de winkel te sluiten totdat de beveiliging is opgeschaald", vertelt de eigenaar aangeslagen.

Het zijn geen fijne weken voor Rezjwan Ahmed, eigenaar van Primera Tuinzigt. Donderdagochtend werd hij voor de tweede keer door de alarmcentrale wakker gebeld met slecht nieuws. "De deur is weer ingetrapt en de sigarettenvoorraad is voor de tweede keer gestolen. Ze zijn met twee man naar achteren gerend en hebben ook daar de deur eruit getrapt", vertelt hij.

Zaterdag 16 augustus was het ook al raak. Daarna werd de beveiliging opgeschaald, maar toch konden inbrekers weer binnenkomen. “Het was blijkbaar niet genoeg", concludeert Rezjwan. "Waarom ik? Ik ben er altijd voor de wijk, ik help iedereen en dan komen er hier mensen en slopen ze de zaak binnen vijf minuten.”

“Ik voel me slecht, heel slecht. Het is niet in woorden te omschrijven." Hij overweegt zijn winkel tijdelijk te sluiten. Toch is hij donderdagochtend wel gewoon open om op te ruimen en klanten te helpen. “Maar ik denk echt dat ik de winkel een paar dagen dicht ga doen. Ik wil wachten tot de beveiliging verbeterd is voordat ik de winkel weer ga openen.”

De komende twee weken worden er rolluiken geplaatst. Ook moeten er nieuwe deuren voor de winkel komen. Hoeveel het allemaal gaat kosten, weet Rezjwan nog niet.

Klanten reageren geschokt. "Je gaat bijna denken dat het normaal is, maar dat is het niet", zegt Ben van Dooren. Hij heeft nog wel sigaren kunnen halen, ondanks de voorraad waar de dieven er mee van door zijn gegaan. “Dit verwacht je niet. Het is te hopen dat mensen die eromheen wonen iets hebben gezien.”

Natasja Jochems vindt het verschrikkelijk. “Mensen moeten gewoon van andermans spullen afblijven. Het is niet normaal dat het weer is gebeurd.” Zij voelt zich minder veilig op straat door de inbraken.

Rezjwan doet op de Facebookpagina van de winkel een oproep aan de mensen die meer weten of iets hebben gezien om zich te melden. "Ook als je sigaretten worden aangeboden, hoor ik het graag", zegt hij daarover.

Of en hoelang de winkel dicht gaat, is nog niet bekend. Een ding is zeker: Rezjwan wil graag doorgaan met de winkel. "Maar eerst moeten we de beveiliging aanscherpen. Daarna gaan we weer open.”