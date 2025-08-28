Onrust over spitssluiting in dit dorp: 'Heeft gevolgen voor hele regio'

De gemeenten Moerdijk en Etten-Leur zijn niet gerust op de aangekondigde maatregel van buurgemeente Breda om het dorp Prinsenbeek tijdens de ochtendspits af te sluiten voor doorgaand verkeer. “Dit heeft gevolgen voor de hele regio”, zegt wethouder Danny Dingemans (Mobiliteit) van de gemeente Moerdijk.

Samen met collega-wethouder Jean-Pierre Schouw van Etten-Leur heeft hij Breda om opheldering te gevraagd over de spitssluiting. “We hebben Breda gevraagd deze maatregel niet door te voeren”, zegt Dingemans. Dit najaar geldt op vier toegangswegen naar Prinsenbeek een inrijverbod tussen zeven en negen uur in de ochtend. Camera’s controleren in die uren de kentekens van de voertuigen die het dorp in- en uitgaan. Doorgaand verkeer zonder ontheffing krijgt een boete van 120 euro. Inwoners van de gemeente Moerdijk en Etten-Leur die in de ochtendspits straks naar Breda willen, moeten flink omrijden. En dat betekent niet alleen extra reistijd, maar ook meer verkeer op andere wegen - zoals de nu al drukke A58.

Uit eerdere verkeersanalyses van de gemeente Breda blijkt dat de helft van het verkeer in Prinsenbeek door het dorp rijdt, maar daar niet hoeft te zijn, het gaat om doorgaand verkeer dus. Daardoor verslechtert de leefbaarheid en kan er niet gebouwd worden. Dingemans begrijpt dat Breda iets wil doen om de leefbaarheid voor haar inwoners te verbeteren: “Maar een spitsafsluiting kan geen structurele oplossing zijn.” De wethouder spreekt uit ervaring. In Zevenbergschen Hoek, gemeente Moerdijk, wordt het sluipverkeer namelijk ook tegengegaan met wegafsluitingen. “De oplossing is altijd een goed functionerende hoofdwegstructuur”, weet Dingemans.

Toegangswegen rond Prinsenbeek zijn straks verboden gebied (foto: Robert te Veele).

"Afsluiting kan gevolgen hebben voor verkeersveiligheid."

Terwijl vanuit de gemeente Moerdijk de afsluiting van de Strijpenseweg, Halseweg en Markweg voor moeilijkheden zorgen, kan het verkeer vanuit Etten-Leur straks geen gebruikmaken van de Leursebaan. En daar plaatst wethouder Schouw kanttekeningen bij. Want deze route is niet alleen een alternatieve doorgang door Prinsenbeek, maar ook een belangrijke verbinding van Etten-Leur naar bedrijventerrein IABC en de woonboulevard in Breda. “Het afsluiten van de Leursebaan kan gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid en doorstroming op het omliggend wegennet. Daarom onderzoekt de gemeente Etten-Leur momenteel de effecten van deze voorgenomen pilot”, zegt Schouw. De proef met de spitssluiting moet in november beginnen. Hoewel de camera’s volgende week al in Prinsenbeek worden opgehangen, is het laatste woord vanuit Etten-Leur en Moerdijk nog niet gezegd. “We begrijpen dat deze situatie voor veel mensen vervelend is. Juist daarom blijven we ons inzetten voor betere oplossingen”, stelt de wethouder van Moerdijk. Wethouder Schouw voegt daaraan toe: “Daarbij staan voor ons alle oplossingsrichtingen open, ook varianten waarbij de Leursebaan toegankelijk blijft.”