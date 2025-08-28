Speciale vistrap geopend in Tilburg: 'Hart gaat sneller kloppen'

Een speciale trap voor vissen is donderdag geopend in Tilburg, net als een fonkelnieuwe vissluis. De passages zorgen ervoor dat vissen weer hun natuurlijke route kunnen volgen. Eerder konden ze er niet langs door stuwen. "Mijn hart gaat hier sneller van kloppen", zegt visspecialist Marco Beers van Waterschap Brabantse Delta.

Een stuw is belangrijk om het waterpeil te regelen, maar ook een ware hel voor vissen. Ze kunnen er dan niet door. "Ze botsen als het ware met hun neus tegen een muur", vertelt Beers. Om de stuw aan de Reuverlaan is nu een smal beekje gegraven met daarin drempels. Zo ontstaat een soort trap voor vissen. Tussen iedere trede zit zo'n 5 centimeter waterverschil. De vissen kunnen na elk treetje even rusten. "Vissen willen zich in het voorjaar voortplanten. En ze trekken naar ondiepere wateren toe", vertelt Beers. Met de vispassages kunnen ze die gebieden weer bereiken.

Een deel van de enorme trap voor vissen (foto: Raymond Merkx).

Sluis voor vissen

Naast de trap is ook een vissluis geopend, iets verderop bij de stuw aan de Dalemdreef-Spoorbaan. Die werkt net als een sluis voor boten. De sluis bestaat uit een buis met twee schuiven die open en dicht kunnen. Altijd is er één schuif open en de andere schuif bijna dicht. Zo ziet het er onder water uit, als vissen gebruik maken van de sluis:

Wachten op privacy instellingen...

De snoek en de paling maak je maar wat blij met deze bouwwerken. Ook onbekendere soorten profiteren. Zo ook het bodemvisje 'bermpje' of de zilveren vis 'winde', die een beetje op een karper lijkt. "We hopen zo'n tien soorten weer terug te krijgen", vertelt Beers. 'Walhalla'

Op tal van plekken staan speciale sluizen, trappen of zelfs liften voor vissen. Ook in Geertruidenberg komt binnenkort een vispassage. Voor andere locaties liggen er plannen. De droom? "Over een paar jaar kunnen vissen helemaal doorzwemmen van Geertruidenberg, langs Tilburg, langs Goirle tot bijna aan Baarle-Nassau. Dat wordt een walhalla voor vissen", droomt Beers.

Een schets van de vissluis (foto: Raymond Merkx).