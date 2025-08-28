Perry en Johan maken podcasts over jaar 2000: 'Spermafontein en Snaken'

Het sms-en nam een hoge vlucht, we moesten met zijn allen nog naar de videotheek, de spermafontein in de film Scary Movie hield de gemoederen bezig en in de Verenigde Staten nam George Bush het op tegen Al Gore. Het jaar 2000 was het begin van een veelbelovende nieuwe eeuw. Of was het juist een afscheid van een rustige, fijne periode? Helmonders Perry Vermeulen en Johan Fietelaars maken een indrukwekkende podcast over het jaar 2000, precies 25 jaar geleden.

Het is een hobbyproject, maar het begint aardig op een professionele podcast te lijken. Perry en Johan, beiden werkzaam in het Helmondse onderwijs, wisten de afgelopen maanden grote namen te strikken. Olympisch zwemkampioen Pieter van den Hoogenband, die in 2000 gouden tijden beleefde bij de Spelen in Sydney, doet mee, net als journalist Max Westerman en musicalster Linda Wagenmakers, die in 2000 meedeed aan het Eurovisie Songfestival. Elke twee weken blikken de Helmonders terug op wat er precies rond die tijd in 2000 gebeurde. Perry houdt het allemaal bij op een website, waar je overigens ook Snake kunt spelen. De 2000-kinderen weten wel wat dat is.

"Nu je Trump bezig ziet, ga je Bush missen."

“Van alle mensen die we hebben benaderd voor de podcast, heeft 80 procent ja gezegd", zegt Johan enthousiast. “Mensen gunnen het ons vooral omdat het een hobbyproject is.” Zo had het Helmondse duo een grote klik met Max Westerman, de bekende RTL-journalist die verslag deed vanuit de Verenigde Staten. “We gingen ervoor naar Amsterdam en stapten zo uit de lift zijn woonkamer in. We dronken gezellig een biertje. En we moesten vooral appen als we weer eens in Amsterdam waren, zo aardig", zegt Johan. Westerman had veel te melden over de veelbesproken verkiezingen in 2000. George Bush won toen van Al Gore, maar die verkiezingen waren op zijn zachts gezegd nogal omstreden. “Toen zag je al dat de VS het niet meer zo nauw nam met de democratie”, zegt Fietelaars. “Die verkiezingen hebben misschien wel meer bepaald met hoe het verder ging met de VS dan de aanslagen op 11 september in 2001. Westerman vertelde ons dat je als journalist maar heel moeilijk quotes uit Bush kreeg, hij kon nog geen zin aan elkaar plakken. Hij keek altijd zo onnozel, maar nu je Trump bezig ziet, ga je Bush haast missen.” Perry kreeg het idee voor de podcast toen hij in de auto luisterde naar een liedje van Abel. “Ik zong dat liedje mee op de havo en ik dacht, shit, dat is al 25 jaar geleden. Ik ben een nostalgisch iemand. Hoe kijken we terug op dat markante jaar 2000, waar we ook zo naartoe hadden geleefd?” Maar Perry wilde de podcast niet in zijn eentje maken en dus kwam vriend Johan om het hoekje kijken, die onder meer geschiedenisleraar is.

"We zaten vol adrenaline in de auto terug naar huis."