Van kop tot kont, álles aan dit schaap moet kloppen voor de Brabantsedag

Honderden oud-uitziende kruiken hebben ze gemaakt met papier-maché. Duizenden lapjes stof in een raamwerk van gaas gestopt. Puur monnikenwerk bij bouwgroep De Lambrekvrienden in Heeze voor de Brabantsedag komende zondag. Met eindeloos geduld wordt er gewerkt. “We hebben heus weleens de neiging om het af te raffelen, maar dat doen we niet,” zegt een jongen die tandwielen aan het schilderen is heel beslist. “Ze moeten nóg een keertje, anders is het niet mooi.”

De Lambrekvrienden hebben binnen het thema Carnaval Ontmaskerd gekozen voor Tilburg Kruikenstad. Ze hebben een enorm schaap gebouwd. De enorme kop van het dier staat nog los in de bouwtent. Die kan er pas op als de wagen naar buiten is gereden, omdat de tent niet hoog genoeg is. Een vrouw staat met krantenpapier en stijfsel nog wat meer kruiken te maken. Het lijkt alsof er geen einde komt aan dit werk. “Ik vraag me inderdaad weleens af, wie heeft dit in godsnaam bedacht,” zegt ze met een lach.

“Dat ben ik”, zegt ontwerper Mieke van der Linden ook al met een lach. “Het is allemaal mijn schuld.” Ze is in november met een ontwerpteam gaan nadenken. “Dat zijn gezellige brainstormavonden waarbij ook heel veel plannen in de prullenbak belanden." Ze hebben zich uitgebreid verdiept in de geschiedenis van Kruikenstad en de kruikenzeikers. “Je leert nog ’s wat”, zegt Mieke. “En daarna begint het tekenen. We bereiden alles tot in detail voor. We maken prototypes van heel veel onderdelen, maar uiteindelijk moet je in de praktijk ook nog weer heel veel aanpassen.” Het bouwwerk is een heel eind af, maar er moet ook nog het nodig gebeuren. Een stel meiden is nog druk bezig met het uitzoeken van stukjes textiel. Niet voor de kop, maar voor de kont het schaap. “Ook de kont moet mooi worden,” zegt één van hen lachend. Voor Mieke is het dit weekend het uur van de waarheid. "Je kunt iets in je hoofd hebben, je kunt iets tekenen, maar hoe ziet zo’n metershoge wagen er uiteindelijk uit als ie klaar is? Echt heel spannend," zegt ze.