Verenigingen mogen geen oud papier meer inzamelen voor extra zakcentje
Verenigingen in de gemeente Oss helpen mee met het inzamelen van oud papier. In ruil hiervoor krijgen de verenigingen een vergoeding die veelal wordt gebaseerd op de hoeveelheid die is ingezameld.
Rksv CITO zamelt al dertig jaar papier in in een grote wijk in Oss. Het levert geld op dat hard nodig is om de begroting rond te krijgen. "Als dit wegvalt, moet de contributie met 35 of 40 euro per lid omhoog", legt Van der Leest uit. "Maar we hebben de leden al laten betalen voor dit seizoen. Je kunt ze niet ineens weer extra laten dokken. Dat is echt niet uit te leggen."
Volgens de gemeente is het besluit onvermijdelijk, schrijft Dtv Nieuws. Er zijn nauwelijks chauffeurs te vinden die ’s avonds of in het weekend papier willen ophalen, de regels voor veiligheid en arbeidsomstandigheden worden strenger en het ophalen door vrijwilligers zou niet efficiënt genoeg zijn. Ook zouden steeds meer clubs er zelf mee stoppen, omdat het werk zwaar is en de opbrengst beperkt.
"Zo ga je toch niet met verenigingen om?"
Van der Leest is het daar niet mee eens. "Wij hebben altijd genoeg vrijwilligers gehad. Dat de gemeente zegt dat die er niet zijn, is gewoon een drogreden. Onze vrijwilligers pakken ook alles van de straat, houden de buurt schoon. Of die professionele ophalers dat straks ook doen, is maar de vraag."
Wat de voetbalclub vooral steekt, is de manier waarop het nieuws is gebracht. "We hebben altijd alles keurig gedaan. En dan krijg je van de ene op de andere dag een mailtje dat het stopt. Zo ga je toch niet met verenigingen om? Als we het eerder hadden geweten, hadden we ons kunnen voorbereiden."
Het besluit van het college roept ook in de gemeenteraad vragen op. D66, FVD en VDG zeggen zich overvallen te voelen en willen onder meer weten waarom de raad niet eerder is geïnformeerd. Ze willen ook weten of er compensatie voor de verenigingen komt.