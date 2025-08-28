Verenigingen mogen geen oud papier meer inzamelen voor extra zakcentje

Verenigingen in Oss die al jarenlang oud papier ophalen voor een extra zakcentje, moeten daar vanaf 1 januari mee stoppen. De gemeente kiest voor een professionele aanpak, maar dat besluit valt slecht bij de verenigingen. "Dit scheelt ons duizenden euro’s. Dertig jaar lang ging het goed, en nu wordt het met één mailtje stopgezet", zegt Giel van der Leest van voetbalclub rksv CITO.

Verenigingen in de gemeente Oss helpen mee met het inzamelen van oud papier. In ruil hiervoor krijgen de verenigingen een vergoeding die veelal wordt gebaseerd op de hoeveelheid die is ingezameld.

Rksv CITO zamelt al dertig jaar papier in in een grote wijk in Oss. Het levert geld op dat hard nodig is om de begroting rond te krijgen. "Als dit wegvalt, moet de contributie met 35 of 40 euro per lid omhoog", legt Van der Leest uit. "Maar we hebben de leden al laten betalen voor dit seizoen. Je kunt ze niet ineens weer extra laten dokken. Dat is echt niet uit te leggen."

Volgens de gemeente is het besluit onvermijdelijk, schrijft Dtv Nieuws. Er zijn nauwelijks chauffeurs te vinden die ’s avonds of in het weekend papier willen ophalen, de regels voor veiligheid en arbeidsomstandigheden worden strenger en het ophalen door vrijwilligers zou niet efficiënt genoeg zijn. Ook zouden steeds meer clubs er zelf mee stoppen, omdat het werk zwaar is en de opbrengst beperkt.