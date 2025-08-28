Stel leefde luxe leven, politie vindt digitale miljoenen in een schoen

De politie in Breda heeft vorige week in een witwasonderzoek een opmerkelijke vondst gedaan: in een huis in die stad vond ze een sneaker met daarin verstopt een hardwarewallet. Dat is een klein apparaatje dat fungeert als digitale portemonnee voor crypto. Toen de recherche de juiste pincode in handen kreeg, bleek de waarde enorm. Er werd ruim twee miljoen euro aan cryptomunten aangetroffen, zo maakte de politie donderdag bekend. Een stel uit Breda is aangehouden voor witwassen.

Het witwasonderzoek begon na signalen die binnenkwamen bij onder andere Meld Misdaad Anoniem: de man en vrouw uit Breda hielden er een opvallend luxe levensstijl op na en de financiële recherche startte een onderzoek. Dure merkkleding, sieraden, een Porsche Panamera en designertassen werden bij doorzoekingen in beslag genomen. Maar de grootste vondst bleek verstopt in een schoen.

Eerst lukte het de politie niet om de digitale miljoenen veilig te stellen. Totdat de eerder aangehouden man opnieuw werd aangehouden. Dit keer had hij de pincode gewoon in zijn bezit. Met de code wist de politie beslag te leggen op cryptovaluta ter waarde van zo’n twee miljoen euro. Daarbovenop komt nog eens zo’n zes ton aan crypto die eerder al werd onderschept.

Volgens de politie is dit een flinke klap voor de criminelen. “Door dit vermogen af te pakken, treffen we hen direct in hun portemonnee en nemen we hun status weg", schrijft de politie. In Nederland gaat jaarlijks zo’n 16 miljard euro om aan crimineel geld.