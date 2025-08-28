Overlast door jonge Syriërs: Bossche politiek verdeeld over aanpak

Al weken zorgt een groep Syrische jongeren voor overlast in de Bossche binnenstad. Van vechtpartijen en mishandelingen tot het bekogelen van voorbijgangers: de incidenten stapelen zich op. De gemeente neemt maatregelen, maar politici zijn verdeeld over de aanpak.

In juli liep het meerdere keren uit de hand. Een groep Syrische jongeren van 15 tot 21 jaar veroorzaakte een massale vechtpartij in de binnenstad, waarbij een man zwaargewond raakte. Daarnaast was er een steekpartij en werden vijf meisjes bekogeld met stenen, takken en flessen. PVV-raadslid Alexander van Hattem volgt de situatie al een maand op de voet. Volgens hem is de maat vol: “Het is te gek voor woorden dat deze groep, die zogezegd voor hun veiligheid naar Nederland is gekomen, hier onze stad nu onveilig maakt.” Het gaat om 27 Syriërs met een tijdelijke verblijfsstatus. Een deel woont nog bij hun ouders, een deel onder begeleiding van een voogd en een deel zelfstandig. Volgens het raadslid gaat het probleem verder dan wat bij de politie bekend is. “Inwoners vertellen dat ze op fatbikes overlast veroorzaken, zich schuldig maken aan seksuele intimidatie en winkeldiefstallen. Het probleem is groter dan het lijkt. Veel mensen durven uit angst vaak niks meer te zeggen.”

"Ik vind dat ze hard gestraft moeten worden."

Om de rust in de Bossche binnenstad terug te brengen, heeft burgemeester Jack Mikkers twee weken geleden een gebiedsverbod opgelegd aan de groep. Dat betekent dat de jongeren niet meer in een bepaald deel van de binnenstad mogen komen. Wie het verbod negeert, kan een boete krijgen, een werkstraf of zelfs gevangenisstraf. “Zo’n groot gebiedsverbod hebben we hier nog nooit gehad", zegt Mikkers. Vier jongeren hebben het verbod inmiddels overtreden. “Ik vind dat ze hard gestraft moeten worden. Het is nodig zodat Bosschenaren weer veilig over straat kunnen", stelt de burgemeester. PVV-raadslid Alexander van Hattem vindt het gebiedsverbod zinloos. “Ze trekken zich er niets van aan en komen gewoon terug. Er is een veel strengere aanpak nodig om duidelijk te maken dat overlast niet wordt getolereerd. De gemeente moet zeggen: wij vangen deze groep niet meer op.” Maar volgens Mikkers helpt het verbod wel degelijk: “Omdat ze het hebben overtreden, ondervinden ze nu de gevolgen. Het Openbaar Ministerie kan ze strafrechtelijk vervolgen.”

"Wie zich niet aan de wet houdt, moet terug.”