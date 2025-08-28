Zeldzame vis in gevaar: deze beek dreigt droog te vallen

De bedreigde vissoort de beekprik dreigt te verdwijnen uit natuurgebied De Liskes bij Bergeijk. Door aanhoudende droogte en beverdammen die het water tegenhouden staat het beekje De Liskes van de Beekloop op het punt volledig droog te vallen. "Het stroomt niet meer", zegt droogtecoördinator Lonneke Schilte van Waterschap De Dommel. "Nog een paar dagen en dan is het drooggevallen."

Een zorgwekkende ontwikkeling, vindt het waterschap. In het beekje leeft namelijk de zeldzame beekprik, een vissoort die met uitsterven wordt bedreigd. "De beekpriklarven zitten in de bodem, maar als de beek droogvalt, kan hij geen kant meer op", zegt droogtecoördinator Schilte. "Als we hier een populatie beekprik zouden verliezen, is dat heel dramatisch." Ook andere beschermde of zeldzame dieren als de kwabaal, kokerjuffers en bepaalde libellen hebben het moeilijk door het tekort aan water.

Heftige maatregel

De Beekloop is afhankelijk van regen om de beken gevuld te houden. "Als het lang niet regent, zien we onze beken één voor één droogvallen. Momenteel komt er ook weinig water uit België. Er zijn een paar gebieden waar we ook echt in moeten grijpen", legt Schilte uit. Andere plekken waar weinig water stroomt zijn de Reusel, Keersop, Beerze en Tongelreep. Op sommige plekken zijn zelfs dode vissen te zien.

Op enkele locaties, waaronder De Liskes, worden noodmaatregelen genomen. "We hebben maar een heel klein stroompje water nodig, maar wel net zo dat het blijft stromen en dat het niet helemaal droogvalt. Dat is genoeg om de beekprik te redden."

Het waterschap pompt daarom vanaf vrijdag grondwater op om het beekje van voldoende water te voorzien. Dat is best een heftige maatregel, erkent de droogtecoördinator. "Maar het is de enige oplossing die we nog zien."