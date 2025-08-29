Niet je standaard souvenir: levende schorpioen komt mee naar huis

Een vrouw uit Heeswijk-Dinther kreeg na haar vakantie in Kroatië wel een heel bijzonder souvenir mee naar huis. Toen ze haar tas aan het uitpakken was, zag ze ineens iets bewegen. Tot haar schrik bleek het te gaan om een Europese zwarte schorpioen die was meegelift.

De schorpioen werd voorzichtig in een bakje gezet en overgedragen aan een dierenambulance Hokazo. In de tas werd ook een vervellingshuid gevonden, wat erop wijst dat dit jonge dier een rustig plekje had gekozen om zich veilig te verschonen tijdens de reis. Het diertje voelde zich waarschijnlijk dus wel thuis in de tas.

Giftig, maar niet dodelijk

De Europese zwarte schorpioen is giftig, maar niet levensbedreigend voor mensen. Een steek kan flink pijn doen, maar is niet gevaarlijker dan die van een bij of wesp. Toch zorgde de onverwachte gast voor de nodige spanning in het opvangcentrum Hokazo, waar hij een nacht verbleef. “Niet bepaald onze favoriete logé,” klinkt het.

Vrijdagochtend is de schorpioen overgebracht naar Stichting Carnivora, gespecialiseerd in exotische dieren. Daar krijgt hij de zorg die hij nodig heeft en kan hij in veilige handen verder opgroeien.

Vaker schorpioenen

De schorpioen is geen vreemde in de Brabantse tassen. De Tilburgse Arianna (9) schrok zich in juli rot toen ze haar nieuwe schooltas wilde uitpakken. Er zat een Chinese, hoogzwangere gouden schorpioen in de tas. Korte tijd later is de schorpioen bevallen van zes kleintjes in dierenpark de Oliemeulen.