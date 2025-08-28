20-jarige Niels Laros vliegt naar Nederlands record op 1500 meter in Zürich

Niels Laros uit Oosterhout heeft in Zürich bij de Diamond League-finale op indrukwekkende wijze de 1.500 meter gewonnen. De pas 20-jarige Laros verbeterde met een tijd van 3.29,20 ook nog eens het Nederlands record.

Laros analyseerde na afloop zijn race bij de NOS en sprak van 'een rommelige race'. "Ik kwam in een goede positie voor de laatste bocht", zei hij. "Ik weet dat ik een goede eindsprint heb en daar vertrouwde ik op. Ik ben heel blij en ga met veel vertrouwen naar Tokio. Ik hoop daar de volgende stap te zetten. De verwachtingen zijn nu hoog, maar we moeten realistisch blijven. Natuurlijk droom ik van het podium."

Europees talent van het jaar

Laros is de eerste Nederlandse man die de eindzege van de Diamond League pakt sinds in 2010 de grootste wedstrijdreeks in de mondiale atletiek plaatsvindt. De Nederlandse vrouwen Dafne Schippers, Sifan Hassan (drie titels) en Femke Bol (vier) gingen Laros wel voor.

Laros, vorig jaar tot Europees talent van het jaar gekozen, maakte de afgelopen weken al indruk met overwinningen op de 1500 meter in de Memorial Van Damme in Brussel en de Engelse mijl bij de Diamond League van Eugene.

Op de EK onder 23 in het Noorse Bergen greep Laros goud op de 800 meter en de 5000 meter. De 1500 meter is de afstand die Laros het beste ligt en waarop hij vorig jaar op de zesde plaats eindigde in de olympische finale in Parijs. Laros heeft zich voor de WK in Tokio ook gekwalificeerd op de 800 en 5000 meter, maar richt zich op de 1500 meter.