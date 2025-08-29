Hassan van de 'spookvilla' opgepakt, rechters stellen uitspraken uit

De rechtbank in Breda heeft het slotstuk in een groot wietproces uitgesteld. Er is namelijk een verdachte opgedoken die al tien jaar spoorloos was. De rechters zouden vrijdag eigenlijk uitspraak doen, maar in plaats daarvan gaven ze de opgespoorde verdachte nog de gelegenheid om vragen te beantwoorden. De man die is gepakt, is Hassan C. (46) uit Etten-Leur. Hij is vooral bekend vanwege zijn 'spookvilla'.

Hassan zou in de wiet en hasj hebben gezeten, samen met twee broers en een tiental andere verdachten uit Roosendaal en omgeving. Vanuit een theehuis in de Molenstraat in Roosendaal runden ze twee growshops in Etten-Leur en een wietdrogerij in Sprundel. Hun drugs gingen naar Frankrijk. 'Badkamer vol goud'

De politie kreeg er lucht van en zette undercoveragenten in. Die nodigden een zus van de 'drugsbroers' uit voor een korte vakantie aan de Costa del Sol in Spanje. De zus vertelde dat haar broer Hassan aan de Robijndijk in Roosendaal een huis liet inrichten met zwembad, sauna en bioscoop en dat ‘een badkamer vol met goud’ was bekleed. De politie ontdekte dat het een villa met een luchtje was. Het huis was gekocht door een Colombiaanse vrouw in 2012 voor ruim 700.000 euro, met geld uit Marokko en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna was de vrouw geëmigreerd. Hassan zou daar gaan wonen, denken politie en justitie.

De 'spookvilla' in Roosendaal, in 2025 vanuit de lucht (foto: Omroep Brabant)

In juni 2015 rolde de politie de vermeende bende op. Een inval was er ook in de villa. Agenten ontdekten toiletruimtes vol met bladgoud. In een ander huis waar Hassan normaal woonde, vond de politie een doos met 28 mobieltjes. Er stond ook een geldtelmachine die bijna 14.000 biljetten had geteld. De broer van Hassan is de hoofdverdachte. De Roosendaler Said C. (60) was vroeger parlementslid in Marokko, in de jaren negentig eigenaar van de Roosendaalse coffeeshop Galaxy en daarna directeur van een reisbureau.

Proces

In maart, april en mei dit jaar was het proces in Breda tegen twaalf verdachten. De hoogste eis - vier jaar - was voor de vermeende leider: Said C. Zijn jongere broer Hassan zou ruim drie jaar de cel in moeten van het OM. Justitie wil ook 1,3 miljoen euro van hem afpakken. Dat geld zou hij hebben witgewassen met de beruchte villa aan de Robijndijk in Roosendaal. Van Hassan is geen inkomen bekend, geen bedrijf, helemaal niets. Verkeerscontrole

Hassan kwam nooit op zijn proces en was meer dan tien jaar spoorloos. Maar vorige maand liep hij tegen de lamp bij een identiteitscontrole in Rotterdam. Daarom stelde de rechtbank de uitspraken uit om hem alsnog wat vragen te stellen. Hassan verscheen vrijdag in de rechtszaal in Breda. Hij ontkende alle beschuldigingen. Hij was niet met drugs bezig. "Nee absoluut niet." En hij zat ook niet in een misdaadorganisatie. "In wat? Nee." Politiek

Met zijn broer Said is het contact al lang verwaterd, vertelde hij. Hassan denkt dat Said ook niks met drugs te maken had. "Nee, die was alleen bezig met politiek in Marokko. Hij zette zich in voor de Rif. Dat weten alle Marokkanen." (De Rif is een regio in dat land, red.) Op de vraag van een van de advocaten of Said mogelijk gevaar liep, reageerde Hassan meteen. "Als je daar iets tegen de koning zegt, dan ben je ten dode opgeschreven". Hassan zijn advocaat vroeg om vrijspraak en onmiddellijke vrijlating. Want het is een oude zaak en hij is de enige die nu in voorarrest zit. Maar de rechtbank wees dat verzoek af. Hassan zelf mocht als laatste het woord voeren en ontkende opnieuw. "De vraag gaat om softdrugs hè, niet om harddrugs." Hij klaagde ook dat dit onderzoek 'tien jaar op de plank' lag. De rechtbank doet alsnog op 7 oktober uitspraak over alle twaalf verdachten. In deze zaak waren er eerst meer verdachten in beeld. Zo was er een Roosendaler die in Spanje woonde. Maar in 2020 ontvoerden nepagenten hem en sindsdien heeft niemand ooit nog iets van hem gehoord. Er wordt gevreesd dat hij is vermoord.

Lees ook Man ontvoerd voor de ogen van zijn gezin: twee mannen opgepakt in Spanje