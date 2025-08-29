Dode man gevonden in bovenwoning winkelstraat: verdachte aangehouden

Een man is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden in een bovenwoning aan De Galerij in Uden, waar eerder op de avond een overleden man werd gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar onderzoekt alle mogelijke scenario's.

De politie vond het lichaam rond half elf donderdagavond na een melding, om wat voor melding het gaat wil de politie niet zeggen.

De man die later is aangehouden was al aanwezig in het huis op het moment dat de politie arriveerde. De hulpdiensten hebben de omgeving ruim afgesloten. De aangehouden man heeft geen vast woonadres.

Winkelstraat

Het huis zit boven een winkelpand met daarin een speelgoedwinkel en een babyzaak in het centrum van Uden. De voordeur is aan de achterkant van de winkels in een soort tussenstraat.

Buren hebben alleen meegekregen dat de politie er was, ze hebben geen idee wat er gebeurd is. Ook weten ze niet wie er naast hun woont. Een ondernemer die erachter zit met zijn winkel heeft ook geen idee, maar overlast hebben ze nooit gehad.

De winkels gaan vrijdagochtend gewoon open. De Forensische Opsporing doet verder onderzoek. Het is nog onduidelijk hoe de man om het leven is gekomen.