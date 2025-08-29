Vrachtwagen met puin kantelt naast A50, berging duurt uren

Een vrachtwagen met puin is vrijdagmiddag gekanteld op een rotonde aan de A50, vlakbij bedrijventerrein Ekkersrijt in Son. De gekantelde vrachtwagen blokkeert twee rijbanen. De rotonde en afrit richting Helmond zijn afgesloten.

In de vrachtwagen zit vijftig ton aan bouw- en sloopafval, onder andere piepschuim. De chauffeur was onderweg naar het recyclingbedrijf Remondis op bedrijventerrein Ekkersrijt.

Rijkswaterstaat is bang dat het stof de A50 op waait als ze de vrachtwagen gaan takelen of leegmaken. De politie en Rijkswaterstaat zetten de plaats van het ongeluk af.

Het leeghalen van de trailer en weghalen van de vrachtwagen kan volgens Rijkswaterstaat nog vier tot zes uur in beslag nemen. De wegbeheerder verwacht later op de middag een verkeersinfarct door de toenemende drukte in de vrijdagmiddagspits.

Geen gewonden

De chauffeur staat met wat bloedvlekken op zijn shirt buiten. "Het gaat goed met mij. Ik heb er eigenlijk niks aan over gehouden", vertelt hij. Hij snapt niet wat er gebeurd is: "Ik voelde de achterkant naar rechts buigen. Ik dacht aan een lekke band en daarom wilde ik de vrachtwagen stilzetten."

Terwijl hij stilstaat, voelt de chauffeur zijn wagen kantelen. "Dat ging heel sloom. Ik ging heel langzaam op zijn kantje, het duurde zo'n 15 seconden. Ik kon gewoon meestappen en daarom heb ik ook niet echt iets. Ik heb nog steeds geen idee hoe dit kan. Misschien verkeerd beladen of een luchtbel in de band."

De chauffeur staat er rustig bij en kan af en toe lachen. "Het is wel zuur want ik ben eigen rijder. Mijn spul is nu kapot. Dat is jammer." De politie staat bij de rotonde te kijken en heeft in een half uur tijd al twaalf bekeuringen uitgeschreven aan mensen die op hun telefoon zitten tijdens het rijden.