Vrachtwagen met puin kantelt naast A50: 'Het is wel zuur'

Een gekantelde vrachtwagen met puin heeft vrijdagmiddag het verkeer op de snelweg A50 danig dwars gezeten. Bijna vijf uur lang waren de rotonde vlakbij bedrijventerrein Ekkersrijt in Son en de afrit richting Helmond deels of geheel afgesloten. Rond vijf uur was de weg weer helemaal vrij voor het verkeer.

In de vrachtwagen zat vijftig ton aan bouw- en sloopafval, waaronder piepschuim. De chauffeur was onderweg naar het recyclingbedrijf Remondis op bedrijventerrein Ekkersrijt.

Het leeghalen van de trailer en het weghalen van de vrachtwagen zoui misschien wel tot begin van de avond kunnen duren, zo vreesde Rijkswaterstaat aan het begin van de middag. De wegbeheerder verwachtte later op de middag een verkeersinfarct door de toenemende drukte in de vrijdagmiddagspits, maar dat viel mee.

Samen met de politie zette Rijkswaterstaat de plaats van het ongeluk af.

Geen gewonden

De chauffeur stond kort nadat zijn voertuig was gekanteld, met wat bloedvlekken op zijn shirt buiten. "Het gaat goed met mij. Ik heb er eigenlijk niks aan over gehouden", vertelt hij. Hij snapt niet wat er gebeurd is: "Ik voelde de achterkant naar rechts buigen. Ik dacht aan een lekke band en daarom wilde ik de vrachtwagen stilzetten."

Terwijl hij stilstond, voelde de chauffeur zijn wagen kantelen. "Dat ging heel sloom. Ik ging heel langzaam op zijn kantje, het duurde nog geen vijftien seconden. Ik kon gewoon meestappen en daarom heb ik ook niet echt iets. Ik heb nog steeds geen idee hoe dit kan. Misschien verkeerd beladen of een luchtbel in de band."

De chauffeur stond er rustig bij en kon af en toe zelfs lachen. "Het is wel zuur want ik ben eigen rijder. Mijn spul is nu kapot. Dat is jammer."

De politie stond dus ook bij de rotonde en schreef in een half uur tijd twaalf bekeuringen uit aan mensen die hun telefoon gebruikten tijdens het rijden.