Jeugd heeft de toekomst, dus de Brabantsedag in Heeze ook

Vol vertrouwen zijn de inwoners van Heeze over de toekomst bij de Brabantsedag. Komende zondag rijdt de theaterparade voor de 66e keer door de straten van hun dorp, en ze zijn ervan overtuigd dat er nog veel jaren zullen volgen. Want de jeugd is volop betrokken bij het evenement. “We moeten ze soms afremmen, anders nemen ze het nu al over,” zegt Joost Haneveer van bouwgroep ‘de Rooie Hoek’ lachend.

Zijn bouwgroep bestaat uit ongeveer 170 leden, waarvan ongeveer 50 onder de 12 jaar oud. “Dus wij hebben toekomst genoeg,” zegt Joost Haneveer. Het bewijs zien we om hem heen in de tent waar de Rooie Hoek bouwt. Veel jongeren die deze avond aan het bouwen zijn aan een wagen die ze sieren met de fraaie leuze: ‘Van geestverdrijven naar feestbedrijven’, allemaal binnen het thema ‘Carnaval Ontmaskerd’.

Prijzen geschrapt

Joost Haneveer zat namens de bouwgroepen in een werkgroep die zich heeft gebogen over de jurering van de Brabantsedag. Er zijn wat prijzen geschrapt voor de overzichtelijkheid. Maar wat blijft zijn de ‘eervolle vermeldingen individueel’. “Maar,” zegt Joost Haneveer “die zijn voortaan alleen nog maar voor kinderen die zich op het parcours de één of andere manier onderscheiden.”

Vorig jaar viel de eer te beurt aan de nu 13-jarige Sven Vermeulen van vriendengroep Kapelstraat. Hoe de prijs precies heet weet hij niet meer. "Maar ik viel op,” zegt hij trots. Sven zit in een rolstoel. Daar werd een installatie omheen gebouwd. En zo reed hij rond bij de theaterparade terwijl hij zich uitleefde in zijn rol. Ook nu is Sven weer avond aan avond op de bouwplaats te vinden en is voor hem plek op de wagen gereserveerd.

Als je Joost Haneveer vraagt hoe het kan dat de jongeren in Heeze niet gamen maar bouwen, hoeft hij niet lang na te denken. “Gewoon met de paplepel naar binnen gieten. ’s Winters gaan we gamen, ’s zomers gaan we bouwen.”