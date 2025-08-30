Zo kom jij dit weekend veilig van je zwembadwater af
Het is een gehate klus. Dat zwembad waar je kinderen zo van genoten deze zomer, moet écht de kast in. Vaak op een moment dat het je niet uitkomt. Maar er is regen op komst en dat zwembad moet toch echt droog de kast in. Dus dit weekend is er werk aan de winkel.
De zwembaden bij mensen thuis lijken steeds groter te worden. Waar we voorheen tevreden waren met een klein pierenbadje, prijken er tegenwoordig zwembaden in achtertuinen waar je baantjes in kunt trekken. Met als resultaat duizenden liters water.
Vervuild water wel te verstaan. Want wie ooit zo’n zwembad heeft onderhouden, weet dat er veel werk bij komt kijken om het water een beetje schoon te houden. Chloor, algenbestrijder, vlokmiddel: alles om ervoor te zorgen dat bacteriën en algen geen kans krijgen in jouw kraakheldere badje.
"Het gezuiverde water wordt vervolgens weer geloosd in onze sloten en beken.”
Nu de zomer voorbij lijkt te zijn, begint het helse karwei met het leeg laten van je zwembad. De meeste zwembaden hebben een leegloopventiel waar je een tuinslang op aan kunt sluiten, zodat het water er geleidelijk uit loopt. Maar dan komt het: waar blijf je met die liters water?
Bij Waterschap Aa en Maas (Noordoosten van Brabant) willen ze dat het vervuilde water uit je zwembad wordt afgevoerd via het riool. Dus in het rioolputje aan de straat of via een afvoer in huis. “Dit rioolwater gaat naar onze rioolwaterzuiveringen waar wij het vervuilde water voor een groot deel schoonmaken. Het gezuiverde water wordt vervolgens weer geloosd in onze sloten en beken.”
Als jouw zwembad alleen water bevat en geen middelen die het milieu vervuilen, zoals in kleine badjes vaak het geval is, adviseert het Waterschap Aa en Maas om het water te hergebruiken in je tuin. “Of sla het op in een regenton voor later gebruik.”
Waterschap Brabantse Delta (het gebied tussen Bergen op Zoom en Tilburg) ziet het vervuilde water liever niet in de tuin of in de natuur. "De minst slechte optie is om het water met de afvalstoffen in de kolk (afvoerput, red.) van het riool te storten."
“Door het in de tuin te laten lopen, vul je het lokale grondwater aan."
Waterschap De Dommel (Zuidoost en Midden-Brabant) adviseert om eerst te kijken wat het chloorgehalte is van het water. Dat kan met behulp van meetstaafjes die aangeven hoeveel chemicaliën er nog in het water zitten.
“Als het chloorgehalte laag is, kun je het water gewoon in de tuin laten lopen. Door het in de tuin te laten lopen, vul je het lokale grondwater aan. En dat is juist broodnodig nu het al zo’n lange periode droog is.”
Voor zwembaden met zout water gaat dit niet op, dat water is niet goed voor de tuin. "Je kunt het water in dit geval via een afvoerputje in de tuin of aan de straat afvoeren naar het riool. Dan komt het bij onze rioolwaterzuivering, waar het verder geen problemen veroorzaakt."
Nu je weet hoe het zit, is er werk aan de winkel. Dus hup, aan de gang dit weekend.
Opgelet: op wat voor rioolstelsel ben je aangesloten?
Het is belangrijk om ook even te checken wat voor rioolstelsel er bij jou voor de deur ligt. Nederland kent namelijk twee soorten: een gescheiden riolering en een gemengde riolering.
Gescheiden riolering
Als je een gescheiden riolering hebt, wordt vuil afvalwater vanuit je huis apart opgevangen van het (regen)water dat op straat in de put stroomt. Dat afvalwater uit jouw huis gaat naar de waterzuivering. Het water van de straat niet, dat wordt geloosd in oppervlaktewater of het verdwijnt in de grond.
Heb je dus een gescheiden riolering, dat moet je jouw vieze zwembadwater dus níet in het rioolputje op straat laten lopen. Want dan komt het alsnog in de natuur terecht. Dan kun je jouw zwembadwater het beste via de riolering in huis weg laten lopen. Bijvoorbeeld in bad, wastafel of toilet.
Gemengd riool
Heb je een gemengd riool, dan mag het wel in het rioolputje. Want dan wordt al het water dat in het riool verdwijnt gezuiverd.
Welk rioolstelsel je hebt, verschilt per gemeente en soms zelfs per wijk. Het merendeel van de woningen zit aangesloten op een gemengd systeem waarbij zowel het regenwater als het afvalwater gezuiverd wordt. Vaak zijn het nieuwbouwhuizen die een gescheiden systeem hebben. Twijfel je? Raadpleeg je gemeente om te achterhalen hoe het zit bij jou voor de deur.