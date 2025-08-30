Zo kom jij dit weekend veilig van je zwembadwater af

Regen hangt in de lucht en we zwaaien de zomer zo’n beetje uit. Dit is het moment om dat zwembad achterin je tuin onderhand eens in te pakken. Maar waar laat je al die liters water met chloor, algenbestrijding en andere troep? Omroep Brabant zocht het voor je uit.

Het is een gehate klus. Dat zwembad waar je kinderen zo van genoten deze zomer, moet écht de kast in. Vaak op een moment dat het je niet uitkomt. Maar er is regen op komst en dat zwembad moet toch echt droog de kast in. Dus dit weekend is er werk aan de winkel. De zwembaden bij mensen thuis lijken steeds groter te worden. Waar we voorheen tevreden waren met een klein pierenbadje, prijken er tegenwoordig zwembaden in achtertuinen waar je baantjes in kunt trekken. Met als resultaat duizenden liters water. Vervuild water wel te verstaan. Want wie ooit zo’n zwembad heeft onderhouden, weet dat er veel werk bij komt kijken om het water een beetje schoon te houden. Chloor, algenbestrijder, vlokmiddel: alles om ervoor te zorgen dat bacteriën en algen geen kans krijgen in jouw kraakheldere badje.

"Het gezuiverde water wordt vervolgens weer geloosd in onze sloten en beken.”

Nu de zomer voorbij lijkt te zijn, begint het helse karwei met het leeg laten van je zwembad. De meeste zwembaden hebben een leegloopventiel waar je een tuinslang op aan kunt sluiten, zodat het water er geleidelijk uit loopt. Maar dan komt het: waar blijf je met die liters water?

Bij Waterschap Aa en Maas (Noordoosten van Brabant) willen ze dat het vervuilde water uit je zwembad wordt afgevoerd via het riool. Dus in het rioolputje aan de straat of via een afvoer in huis. “Dit rioolwater gaat naar onze rioolwaterzuiveringen waar wij het vervuilde water voor een groot deel schoonmaken. Het gezuiverde water wordt vervolgens weer geloosd in onze sloten en beken.” Als jouw zwembad alleen water bevat en geen middelen die het milieu vervuilen, zoals in kleine badjes vaak het geval is, adviseert het Waterschap Aa en Maas om het water te hergebruiken in je tuin. “Of sla het op in een regenton voor later gebruik.” Waterschap Brabantse Delta (het gebied tussen Bergen op Zoom en Tilburg) ziet het vervuilde water liever niet in de tuin of in de natuur. "De minst slechte optie is om het water met de afvalstoffen in de kolk (afvoerput, red.) van het riool te storten."

“Door het in de tuin te laten lopen, vul je het lokale grondwater aan."

Waterschap De Dommel (Zuidoost en Midden-Brabant) adviseert om eerst te kijken wat het chloorgehalte is van het water. Dat kan met behulp van meetstaafjes die aangeven hoeveel chemicaliën er nog in het water zitten. “Als het chloorgehalte laag is, kun je het water gewoon in de tuin laten lopen. Door het in de tuin te laten lopen, vul je het lokale grondwater aan. En dat is juist broodnodig nu het al zo’n lange periode droog is.” Voor zwembaden met zout water gaat dit niet op, dat water is niet goed voor de tuin. "Je kunt het water in dit geval via een afvoerputje in de tuin of aan de straat afvoeren naar het riool. Dan komt het bij onze rioolwaterzuivering, waar het verder geen problemen veroorzaakt." Nu je weet hoe het zit, is er werk aan de winkel. Dus hup, aan de gang dit weekend.