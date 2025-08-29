Drietal botst tegen politiewagen tijdens achtervolging

De politie heeft donderdag rond middernacht in Tilburg drie mannen aangehouden op verdenking van een inbraak in een vrachtwagen. Ze probeerden te vluchten in een auto, maar na een korte achtervolging werden ze alsnog opgepakt. Een van de agenten moest pepperspray gebruiken om de bestuurder te dwingen om uit te stappen.

Rond halftwaalf werd bij de politie gemeld dat er drie mannen aan het inbreken waren in een vrachtwagen aan de Wolterbeekstraat in Tilburg. De meldkamer stuurde direct meerdere politiewagens. Ondertussen hield de melder de situatie goed in de gaten en gaf hij belangrijke informatie door aan de politie. Zo zag hij dat de mannen in een auto stapten en wegreden. De melder gaf het kenteken en het type wagen door.

Agenten in een van de politieauto’s zagen even later de wagen op de Zevenheuvelenweg rijden. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een achtervolging begon. Tijdens die achtervolging botste de auto met de verdachten tegen een politiewagen.

Even later werd de vluchtauto op de Zevenheuvelenweg geblokkeerd door drie politieauto’s. De verdachten konden geen kant meer op en ze werden aangehouden. Dat kon pas nadat agenten pepperspray hadden gebruikt tegen de bestuurder.

De drie verdachten zijn een 25-jarige man uit Rozenburg en twee mannen van 33 en 23 jaar uit Rotterdam. Ze zitten nog vast en worden verhoord. De politie onderzoekt wat ze wilden stelen en of er iets is buitgemaakt.